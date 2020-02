Los primeros pasos de Capri, la hija de Kobe Bryant

El pasado 26 de enero, el mítico jugador de los Lakers fallecía en un accidente de helicóptero en California. El personal de emergencias llegó hasta el lugar donde ocurrió todo y solo pudieron confirmar la muerte de Bryant y de las otras 4 personas que iban en el interior del aparato.

Pau Gasol publicaba conmocionado las siguientes palabras a través de su cuenta de Twitter al enterarse de la noticia: "Mucho más que devastado. Mi hermano mayor. No puedo, simplemente no puedo creerlo".

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it