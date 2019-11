Los pacientes anticoagulados exigen a Ministerio de Sanidad y CCAA que "frenen" la vulneración de sus derechos

La Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan) ha exigido, con motivo de la celebración, el próximo 18 de noviembre, del Día Nacional del Paciente Anticoagulado, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a las comunidades autónomas que "frenen" la vulneración de sus derechos.

"Este año conmemoramos nuestro día nacional bajo el lema 'Mis derechos lo primero', aludiendo a la urgencia de cumplir principios fundamentales del propio SNS, como es la calidad y equidad asistencial", ha explicado el presidente de la organización, Rafael Martínez.

Los anticoagulantes orales son medicamentos que evitan la formación de coágulos en el interior de los vasos sanguíneos. Por eso, quienes los toman se protegen de sufrir un ictus o una trombosis ya que, de hecho, se consideran como uno de los tratamientos que más vidas han salvado a lo largo de su historia de uso y lo siguen haciendo.

Sin embargo, un manejo correcto es vital porque son medicamentos que conllevan un elevado riesgo, el más frecuente es la hemorragia. De ahí la importancia de que profesionales sanitarios, pacientes e instituciones sanitarias trabajemos coordinadamente por la salud de las personas que viven anticoaguladas en España.

La Ley 26/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) establece el marco legal para garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el SNS para reducir las desigualdades en salud. Otras leyes regulan los derechos de los pacientes en nuestra sanidad.

En este punto, los pacientes han avisado de que en anticoagulación, los derechos se ven vulnerados cuando la financiación pública de los Anticoagulantes de Acción Directa (ACOD) no está cubierta para los que han sufrido una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, aunque han demostrado su eficacia y seguridad para esa indicación, siendo la única alternativa son los anticoagulantes Antivitamina K (AVK), aunque si no funcionan "no existe alternativa" que no sea que el paciente lo pague de su bolsillo. Por ello, Feasan ha pedido incluir la financiación de los ACOD para los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa.

Asimismo, el acceso a los anticoagulantes de acción directa está sujeto a un visado de inspección que con más o menos restricciones según la comunidad autónoma. "Las administraciones sanitarias autonómicas actúan irresponsablemente introduciendo desigualdades entre unos pacientes y otros", ha dicho Martínez, para solicitar la eliminación del visado de inspección para garantizar el acceso igualitario.

Al mismo tiempo, la organización ha comentado que el sistema de autocontrol con coagulómetros portátiles para anticoagulados con AVK no lo cubre la Cartera de Servicios del SNS pese a disponer de la suficiente evidencia de seguridad y coste-eficacia y aumentar la autonomía del paciente. De hecho, algunas comunidades lo han introducido de forma limitada lo que conlleva desigualdades entre pacientes de unas regiones y otras e incluso entre pacientes de un hospital a otro. Por ello, Feasan ha aconsejado incluir el 'Autocontrol TAO' en la cartera de servicios básicos del SNS.

Además, prosigue, el control del INR (índice para medir a los pacientes anticoagulados) con AVK es "deficiente". "Más de la mitad de los pacientes no consiguen un control adecuado, lo que significa que la seguridad del paciente no está garantizada", ha asegurado el presidente de los pacientes, quien ha propuesto potenciar la formación continuada de profesionales sanitarios y facilitar la prescripción de los ACOD para los pacientes candidatos.

Finalmente, la organización ha recordado que el paciente tiene derecho a ser informado sobre su salud y las opciones terapéuticas disponibles y a participar en la toma de decisiones y, en el caso de la anticoagulación, este derecho es especialmente importante.

"Muchos pacientes anticoagulados son pasivos en el cuidado de su salud pero otros no reciben información suficiente sobre su tratamiento, lo que les hace más vulnerables a complicaciones. Por ello, hay que impulsar un protocolo de información unificado a implementar al inicio del tratamiento, con recordatorios cada 3 meses", han zanjado.