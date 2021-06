Los otros indultos que se han concedido en democracia

La medida de gracia que el Gobierno dará hoy a los nueve presos del procès -en contra del criterio del Supremo- nos hace recordar otros indultos muy sonados que se han concedido en España en nuestra historia reciente. Pero tirando de hemeroteca lo cierto es que ninguno se parece a éste. En COPE repasamos los más conocidos y las notables diferencias.

En los últimos 45 años se han concedido en nuestro país cerca de 20 mil indultos de los que la mitad se han producido desde 1996. Todos los Ejecutivos han tirado de esta medida de gracia de la que tienen facultad en virtud de una ley que data de 1870 pero algunos han traído una enorme polémica detrás. Aunque en ninguno, salvo en éste, el Tribunal Supremo ha mostrado tanta oposición por la gravedad de la pena y por la falta de arrepentimiento por parte de los encarcelados. Sí conviene subrayar que no es imprescindible el arrepentimiento del condenado ni tiene que perdonarse toda la pena. Puede seguir vigente una parte de la misma. Estos son los que más titulares han acaparado:

- Alfonso Armada: condenado a 26 años de cárcel en 1983 por ser uno de los cabecillas del intento del golpe de estado del 23F. El gobierno de Felipe González concedió el indulto al general en la Nochebuena de 1988 apelando a su avanzada edad, a su delicado estado de salud y a su voluntad de ser fiel a la Constitución. Solo un día antes el que era ministro de Defensa, Narcís Serra había llegado a decir 'que era difícil que se le diera el indulto' a las puertas de Navidad.

- José Barrionuevo y Rafael Vera: uno de los más recordados. El ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad con Felipe González fueron condenados a diez años de cárcel por el secuestro de los GAL durante nueve días al ciudadano francés Segundo Marey. El ejecutivo de Aznar les concedió el indulto parcial en 1998 solo tres meses después de entrar en la cárcel rebajando así su estancia en prisión. La misma sala del Supremo que les condenó sin unanimidad sí la tuvo para avalar este indulto y el PP tuvo entonces el apoyo del PSOE -que reclamaba uno total- y hasta de la Convergencia de Jordi Pujol. El pasado 28 de mayo, el propio Barrionuevo le decía a Carlos Herrera en COPE que su situación se parecía a la de los independentistas 'como un huevo a una castaña'.

- Terra Lliure: el antiguo brazo armado del independentismo catalán también disfrutó de esta medida de gracia. Tanto en 1994 y 1995 con González en el Gobierno como en 1996 ya con Aznar en la Moncloa hasta 17 miembros de esta organización terrorista se beneficiaron de ella. La mayoría habían mostrado arrepentimiento.

- Alfredo Sáenz: el que fue consejero delegado del Banco Santander fue condenado a tres meses de arresto domiciliario e inhabilitación por acusación y denuncia falsa cuando era presidente de Banesto. Aunque no tenía que entrar en la cárcel la normativa bancaria le impedía seguir en su profesión. En 2011 el gobierno de Zapatero le concedió el indulto que fue anulado parcialmente por el Supremo dos años después. Un cambio en las normas bancarias le permitieron seguir trabajando en lo suyo.

- Javier Gómez de Liaño: condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación continuada en el proceso contra Sogecable, grupo que hoy forma parte de PRISA. En el 2000 el gobierno de Aznar concedió el indulto al ex magistrado permitiéndole volver a su carrera pero con un pero: en los siguientes 25 años no podría formar parte de la Audiencia Nacional. En 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a Liaño al entender que en su proceso judicial la sala que lo juzgó no había sido imparcial.

- Miguel Ángel Sáez y José Ramón Ramírez. Capitán médico y comandante fueron condenados a 18 años de cárcel y a uno de inhabilitación por falsear la identidad de la mitad de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42. El Gobierno de Rajoy les concedió el indulto en 2012 evitando su expulsión del Ejército.

- Jesús Gil: se ha beneficiado de dos indultos. El primero en los últimos años del Franquismo tras la muerte de 56 personas al caer el techo de un restaurante en una urbanización promovida por su empresa. El segundo en 1994 tras ser condenado por estafa. Éste último le permitió volver a presentarse por segunda vez a las elecciones a la alcaldía de Marbella.

Estos son solo algunos de los nombres más conocidos y que más polémica han acarreado. De los cerca de 20 mil indultos concedidos en democracia la mayoría están relacionados con tráfico de drogas, por robo e incluso por negarse a hacer, en su día, la famosa mili.