Los nuevos estudios sobre la vitamina D como un método para combatir el covid

Como ya todos sabemos, actualmente el mundo vive una situación extraordinaria provocada por el Coronavirus, una pandemia que ha azotado prácticamente a todos los países del planeta y que, por desgracia, se ha cobrado ya muchísimas víctimas. No es de extrañar que, a raíz de la aparición de este virus, los científicos se hayan puesto a trabajar, no solo en el ensayo de una vacuna específica, si no también en diversos estudios que pueden ayudar a toda la población a prevenir y tener una mejor respuesta inmune ante de este virus.

Entre otras muchas temáticas, ya existían estudios previos que indicaban que las vitaminas y los minerales son dos elementos imprescindibles para que nuestro sistema inmune enfrente de la mejor manera cualquier infección que ataque nuestro cuerpo. Y, por este motivo, muchas de las investigaciones actuales para intentar paliar los efectos del covid están relacionadas, total o parcialmente, en el estudio de las vitaminas.

En estos nuevos estudios científicos que se están llevando a cabo en universidades y escuelas de todo el mundo, han destacado notablemente la acción de la Vitamina D3 como un método preventivo de lo más eficaz. En este sentido, la Vitamina D3 supone una auténtica revolución, no solo a modo de prevención, también como una forma de minimizar los síntomas y efectos secundarios que provoca el covid en nuestro organismo.

La Vitamina D3: un factor clave para el sistema inmune

En general, las vitaminas de cualquier tipo y, más concretamente, las vitaminas del grupo D, son un increíble aliado para mantener todo nuestro organismo funcionando de la manera correcta. Las vitaminas son imprescindibles para que nuestro cuerpo se mantenga sano y, una de sus aplicaciones más destacables, es su labor dentro de nuestro sistema inmunitario.

Después de muchos años, hace un tiempo se demostró que las vitaminas del grupo D eran un factor clave para minimizar considerablemente los síntomas de un resfriado común, acortándolos en el tiempo y haciéndolos también mucho menos contundentes. Del mismo modo, ahora contamos con evidencias científicas que prueban que la Vitamina D3 es un elemento de gran importancia también en la lucha contra el Covid 19.

Desde la Universidad de Bar Ilán (Israel), los investigadores han comprobado que los correctos niveles de vitamina D3 en el organismo se asocian directamente a un menor riesgo de hospitalización por Covid 19, así como presentan una resolución mucho más rápida y efectiva para eliminar el virus de nuestro cuerpo.

Los pacientes con bajos niveles de Vitamina D son más propensos a la hospitalización

Dentro de este estudio, capitaneado por la Directora del Laboratorio de Enfermedades Complejas de la Universidad Bar Ilán, la Doctora Milana Frenkel-Morgensen, se realizaron pruebas directamente en pacientes que habían contraído coronavirus. Entre ellos, aquellas personas con bajos índices de Vitamina D en su organismo, presentaron mayores dificultades para hacer frente a la infección provocada por el covid, teniendo también más posibilidades de ser hospitalizados.

Dentro de esta investigación, también se realizó un estudio comparativo entre los niveles de Vitamina D que presentaban aquellos usuarios que habían dado negativo y positivo en la prueba del covid. En su mayoría, las personas que contaban con niveles ordinarios de Vitamina D conformaban el grupo de usuarios que habían dado negativo.

Por su parte, entre los casos positivos, la mayoría presentaban un déficit de Vitamina D que, además, acentuaba la posibilidad de ingreso hospitalario entre aquellas personas que presentaban unos índices más bajos.

Según un estudio español, el 80% de los positivos en Covid cuentan con déficit de Vitamina D

Según un reciente estudio de la Universidad de Cantabria, publicado en la revista médica Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, el 80 por ciento de los pacientes positivos en Covid analizados contaban con un preocupante déficit de vitamina D. El grupo de investigación ha podido analizar las muestras de 216 pacientes ingresados en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, obteniendo como resultado la preocupante falta de esta vitamina en un altísimo porcentaje de los pacientes.

Esto invita a reflexionar, por una parte, sobre la gran importancia que tiene la Vitamina D dentro de nuestro metabolismo y, más en concreto, dentro de nuestro sistema inmune; y, por otra parte, en la necesidad de incluir tratamientos de complementarios de Vitamina D en aquellos pacientes positivos en Covid que presenten una deficiencia de esta vitamina.

Sin duda, un estudio que ha sentado la base para comprender cómo actúa la Vitamina D en nuestro cuerpo, ofreciéndonos un blindaje eficiente frente al contagio y los efectos negativos que una enfermedad como el Covid 19 puede ocasionar en nuestro organismo.

Un remedio sencillo y rápido

A pesar de que la comunidad científica señala que el consumo y el mantenimiento de unos índices estables de Vitamina D en nuestro organismo no es sinónimo de un impedimento para contraer el coronavirus, sí es cierto que es un aporte muy positivo para nuestro sistema inmune.

Podríamos decir que, si bien no nos va a librar de infectarnos de este virus, unos niveles correctos de vitamina D sí ayudarán a que nuestro cuerpo responda de una mejor manera ante esta enfermedad, mitigando sus síntomas y aportando una recuperación más rápida y sencilla.

Por todo esto, es imprescindible que, ahora más que nunca, cuidemos nuestra ingesta vitamínica y acudamos, por ejemplo, a alimentos ricos en ellas y a complementos alimenticios para asegurar unos índices correctos que nos ayuden a mantenernos en el mejor estado de salud.