Los niños no saldrán a la calle esta Navidad a "sembrar estrellas" debido a la Covid-19 pero lo harán de forma virtual

La iniciativa misionera española 'sembradores de estrellas', por medio de la cual, cada Navidad, los niños salen a las calles a distribuir millones de estrellas adhesivas con el mensaje 'Jesús nace para ti', no se celebrará este año en las calles por primera vez en los últimos 40 años, debido a la pandemia de la Covid-19, y se realizará en formato virtual.

Este año, Infancia Misionera propone una forma diferente de vivirlo "con seguridad", ofreciendo en su web una siembra de estrellas digital, con la posibilidad de recibir una estrella personalizada para decorar la clase o la habitación, y enviarla por whatsapp a los compañeros.

"Que estemos separados no significa que no podamos sembrar estrellas y desear una feliz Navidad en nombre de los misioneros", explica el responsable de Infancia Misionera, Fernando González Laparra. "Jesús nació en una situación muy compleja y nosotros no podemos dejar de celebrar su llegada al mundo", añade.

Además, a través de la web 'www.infanciamisionera.es', los pequeños podrán conocer también el testimonio de cuatro niños (albinos, niños trabajadores o menores acusados de brujería) que han sido ayudados por Infancia Misionera, y que gracias a la Iglesia católica han encontrado una familia.

En esa misma web se puede colaborar con Infancia Misionera para poder apoyar a cuatro millones de niños como ellos en todo el mundo a través de tarjeta de crédito, Paypal o Bizum, según recuerda Obras Misionales Pontificias (OMP).

Por otro lado, la página web ofrece recursos para niños de diferentes etapas para vivir este periodo que comienza en Adviento y culmina en la celebración de la Jornada de Infancia Misionera (17 de enero).

"Queremos llegar a cada rincón de cada casa, colegio o parroquia y que así los niños descubran el verdadero sentido de la Navidad. Pues transmitir la llegada de Jesús al mundo es ser misionero", explica González Laparra.

Asimismo, destaca como novedad el calendario 'De Adviento a la misión', en el que se propone una actividad misionera para cada día del mes, con una peculiaridad: el calendario no termina con la Navidad, sino que se alarga hasta la celebración de la Jornada de Infancia Misionera.

También se ha convocado el VIII concurso nacional de Infancia Misionera, que invita a los pequeños misioneros a hacer vídeos breves, en los que "expliquen con creatividad cómo es su familia y qué papel juega Jesús entre ellos".

Podrán participar niños de Educación Primaria, de forma individual o en equipos de 2 a 6 personas, de todas las diócesis españolas, hasta el 18 de enero. Cada miembro del grupo ganador en cada categoría recibirá una Tablet, y se entregarán auriculares bluetooth para los segundos y terceros. Todos los premiados recibirán una suscripción gratuita a la revista de Infancia Misionera Gesto.

A partir de este año, la Jornada de Infancia Misionera se celebrará en España una semana antes, para evitar que coincida con la celebración del Domingo de la Palabra, instaurado por el Papa Francisco en 2019. La Conferencia Episcopal ha avalado el adelantamiento de esta fecha.