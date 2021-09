Los menores de once años son el tercer grupo de edad con mayor incidencia acumulada

La incidencia acumulada sigue su tendencia a la baja y los datos publicados diariamente por el Ministerio de Sanidad lo avalan. Desde hace varias semanas, esta cifra ha caído de forma paulatina hasta situarse este jueves en los 210,62 casos por 100.000 habitantes. Una buena noticia que se suma, además, con el notorio descenso entre las franjas de edad más jóvenes.

De hecho, la incidencia entre los jóvenes ha bajado más de mil puntos en un mes, y se ha situado hoy en los 398,85 casos por 100.000 habitantes en el grupo de 12 a 19 años, cuando hace exactamente un mes se encontraba en los 1.516 casos. También ha descendido la transmisión entre los jóvenes de 20 a 29 años hasta los 290 casos (hace un mes era de 1.626).

No obstante, preocupa especialmente el lento descenso que están experimentando los menores de once años. De hecho, este jueves se sitúa en los 253,09 casos por 100.000 habitantes, una cifra que supera la incidencia media nacional y se convierte así en el tercer grupo de edad con mayor incidencia, solo por detrás de las franjas de 12 a 19 años y de 20 a 29.

Destaca la gravedad en la transmisión de este grupo de edad de menores de once años en Extremadura (529,17 casos), Castilla-La Mancha (337,51) y País Vasco (327,19), así como en las ciudades autónomas de Ceuta (355,07) y Melilla (359,16).

¿Qué motiva el lento descenso de incidencia en menores de once años?

Este comportamiento podría explicarse por el avance de la vacunación en los grupos de edad salvo en los menores de once años, a los que todavía no se les puede inocular ningún tipo de suero hasta que las autoridades sanitarias anuncien que es seguro hacerlo. Este es el principal motivo al que hace referencia el virólogo y profesor de microbiología de CEU San Pablo, Estanislao Nistal, quien ha apuntado precisamente a la estrategia de vacunación. "Las personas vacunadas tendrán una menor posibilidad de dar positivo", ha apuntado el virólogo. Algo que, sin embargo, no pasa en los menores. Una tendencia que para él "justificaría" estos datos de incidencia.

"Hace unos días leí un documento que decía que había un 70% de reducción de infecciones cuando una persona se vacuna", ha detallado el virólogo. No obstante, ha apuntado que no es "una barrera completa" porque son muchos los que se contagian y son "asintomáticos, no se enteran o los síntomas son más leves". Una cadena de factores que, debido a la falta de vacunación en este grupo de edad, no se produce y por ello hay un gran número de contagios entre los menores de once años.