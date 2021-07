Los ginecólogos piden acelerar la vacunación de las embarazadas: "Entran con insuficiencia respiratoria"

Los especialistas en ginecología y obstetricia han hecho saltar las alertas y han alertado a las comunidades de la necesidad de vacunar contra la covid-19 a las mujeres embarazadas, después de registrarse un gran aumento en los ingresos de la UCI y la muerte de tres mujeres en el último mes en Barcelona, Málaga y Murcia. Además, también se han detectado daños e incluso fallecimientos de niños.

Es por ello que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, subrayó este miércoles la importancia de vacunarse, especialmente las embarazadas. De hecho, trasladó su preocupación por la reticencia de las mujeres embarazadas a recibir el suero y pidió trabajar en la concienciación.

Es por ello que Sanidad mantendrá reuniones con sociedades de ginecología y matronas para incidir en la importancia de que las gestantes se inmunicen frente a la covid-19. En este sentido, no solo desde Sanidad se ha subrayado la necesidad de vacunar a las mujeres, sino también las comunidades han comenzado campañas para concienciar la importancia de hacerlo lo antes posible.

"Muchas tienen que ingresar en UCI con insuficiencia respiratoria"

"Durante el embarazo están reticentes a medicamentos, vacunas y otras cosas", ha asegurado Juan José Vidal, jefe de la Unidad de la Mujer de la Clínica Ruber Internacional a COPE.es. En este sentido, ha lamentado que la experiencia en embarazadas es todavía "mínima", ya que apenas ha pasado un año y medio desde que el virus irrumpió de repente y todo la información que se maneja, por ahora, son conjeturas. "El porcentaje de embarazadas con covid no es demasiado y ahora se está viendo que realmente hay muchos casos de embarazadas con covid-19 no están vacunadas, y la sintomatología es intensa y grave", ha lamentado el ginecólogo.

Como consecuencia de esta sintomatología tan intensa, muchas de ellas "tienen que ingresar en las Unidades de Cuidados Intensivos" y casi siempre lo hacen con "insuficiencia respiratoria". En este sentido, el doctor Vidal pide "vacunar" y ha puesto como ejemplo a Estados Unidos, donde se está vacunando "a todas las embarazadas".

A continuación, ha asegurado que el mejor momento para inocular el suero es "en el segundo semestre" y ha incidido en que, en el caso de que una madre se infecte con el virus, podría tener una grave repercusión sobre el feto. "Es aconsejable hacerlo en el segundo semestre", ha incidido.

Por otro lado, hemos querido saber cuánto podría afectar a un feto que su madre se infecte el virus. "No parece que le afecte gravemente", ha asegurado. "No hay experiencia ni demasiados casos para sacar conclusiones, pero en general la afectación de los niños no ha sido muy grave". Ha recordado, eso sí, que la relación que existe entre la madre y el niño es de "dependencia absoluta" pero, a rasgos generales, los fetos no suelen tener grandes complicaciones.