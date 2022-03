Los expertos descartan un apagón en España: "El riesgo es nulo y no hay que hacer una preparación especial"

El precio de la luz no deja de subir y la guerra en Ucrania ha agravado esta situación. Este panorama ha abierto un debate que parecía que había quedado atrás: un posible gran apagón. El pasado octubre Austria alertó de que se iban a producir cortes de suministro energético. La ministra de Defensa del país aseguró que “la cuestión no es si habrá gran apagón, sino cuándo”. De hecho, Austria difundió una serie de recomendaciones a sus ciudadanos para afrontar esta situación. En ese momento, la Comunidad de Madrid elaboró un plan con medidas para hacer frente a un posible apagón y con esta nueva amenaza, la administración de Isabel Díaz Ayuso reclamó al Gobierno de España un plan frente al gran apagón.

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado que un corte en el suministro energético “no es una mera hipótesis” y exige que al Ejecutivo que se anticipe. “Quizá hace unos meses nos lo planteábamos como una posibilidad muy escasa, pero hoy en día están ocurriendo cosas a nivel internacional, como es concretamente la guerra de Ucrania, que tiene que hacernos plantear esto con mucha más seriedad”, aseguró Enrique López.

El Gobierno de España pretende aprobar este sábado en la Conferencia de Presidentes en La Palma “una reserva de bienes estratégicos”, tanto públicos como privados, para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania, sobre todo en materia de energía. El temor a un gran apagón ya se traduce en las primeras políticas para anticiparse a un posible corte en el suministro energético, mientras que el precio de estas materias primas continúa por las nubes.

Audio





¿Es realmente posible un gran apagón?

COPE.es ha contactado con dos expertos para conocer la situación real que se vive en España y en Europa y si es posible que se produzca un gran apagón a causa del conflicto en Ucrania. Pedro Linares, profesor de la Universidad de Comillas, explica que "se podría producir, pero la probabilidad es absolutamente ínfima" porque tenemos un sistema eléctrico robusto y seguro. "La red eléctrica tiene una serie de protocolos preparados para que si hay cualquier problema antes se empieza a deslastrar cargas, es decir, a pedir a determinados consumidores que paren, que normalmente son las industrias", advierte sobre lo que ocurriría en caso de una hipotética reducción de recursos energéticos. Pedro Linares asegura que para que haya un apagón en España "tendrían que darse un cúmulo de circunstancias tales que yo creo que la posibilidad de que pase es muy pequeña". Y en tal caso, parando una fábrica se podría reducir el gasto para que la población no sufra estos cortes porque en España, "del total de la demanda eléctrica el 30% es residencial y comercial y el 70% es demanda industrial".

Antonio Turiel, investigador del CSIC del Instituto de Ciencias del Mar, comenta que "el riesgo es nulo y no hay que hacer una preparación especial" debido a que la posición de España es bastante diferente al centro de Europa porque no depende tanto del gas ruso. Sobre las diferencias con la UE, Antonio Turiel recalca que la situación es diferente. asegura que "hay un peligro latente" en Europa que existe desde hace meses. Austria y Alemania planteaban que este gran apagón sucedería antes de 2025 y con esta guerra de Ucrania podría haber una interrupción en el suministro de gas y "en centroeuropa podrían tener algún problema serio".

"España tiene una cartera de proveedores mucho más diversificada. En la Unión Europea el gas ruso representa el 45% de las importaciones y en España no llega al 10%. Además, cuenta con la mayoría de la capacidad de la gasificación de Europa y permite aprovisionarse de gas que viene de Estados Unidos y otros proveedores. Esto se combina con que no tenemos una conexión gasística tan fuerte con el resto de Europa y en España se está acumulando cierta cantidad de gas. En la UE las reservas están por debajo del 30% mientras que las de España están casi al 60%", compara Antonio Turiel. Esta misma línea de opinión sobre las diferencias entre España y Europa es la que tiene también Pedro Linares, quien asegura que "los países del centro de Europa están más expuestos a los posibles problemas de suministro de gas ruso porque dependen más de él".





Sin embargo, explica que el problema del precio de los recursos energéticos afecta de igual manera al país que a Europa porque aunque tengamos un mayor suministro el precio ha aumentado. "Problemas energéticos tenemos, pero un problema tipo un gran apagón que afectase a un área muy amplia de España, y además ahora que ya estamos acabando el invierno que es la época más complicada, diría que el riesgo es nulo y tampoco hay que hacer una preparación especial", explica el investigador del CSIC.

Aunque parece que no hay riesgo de que se produzca un gran apagón, está claro que no solo ha influido la guerra de Ucrania en esta situación. Otro de los factores que han influido ha sido una transición hacia energías renovables que no se ha realizado de forma correcta. Antonio Turiel explica que es uno de los factores al haberse realizado de manera excesivamente rápida la integración y no haberse incorporado los "sistemas adicionales de estabilización que no se quisieron poner porque eran caros". La solución es relativamente sencilla: "Poner esos sistemas adicionales de estabilización, pero eso implica que tienes que pagar más", concluye el investigador de CSIC.

Los dos expertos descartan que se vaya a producir un gran apagón en España a causa de la guerra de Ucrania, pero reconocen que la situación en Europa es algo más peligrosa por la dependencia del centro de Europa del gas ruso.