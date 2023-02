Los españoles reducen un 30% su gasto en el dentista a fuerza de no ir

En España hay 23.500 clínicas dentales. El 60 por ciento de la población pasa por la consulta dental al menos una vez al año. Sin embargo, el gasto privado en salud bucodental de los hogares españoles ha ido perdiendo relevancia y se ha reducido un 30 por ciento en los 10 últimos años. Hemos pasado de un gasto de 5.000 millones de euros anuales a 3.600 y todo por las dificultades económicas que atraviesan muchos hogares.

La atención bucodental es uno de los grandes olvidados de la sanidad pública española y, junto a los medicamentos, es uno de los servicios del área de salud en el que más dinero se gastan las familias. De hecho solo el 2 por ciento del gasto sanitario corre a cuenta del Estado y todo a pesar de que el Ministerio de Sanidad presentase en 2022 un plan para ampliar la cobertura pública del dentista. Sin embargo, la financiación de 44 millones de euros todavía es muy escasa. Teniendo en cuenta que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la población española es de 47.615.034 personas, ese dinero se traduce en algo menos de un euro por español al año.

Cada vez acuden menos pacientes a las clínicas privadas

Invertir menos dinero en ir al dentista es un hecho que viene produciéndose en las familias españolas desde hace más de una década, según datos del Sistema de Cuentas de Salud.

Antonio tiene 81 años y explica para COPE con qué frecuencia va a su clínica dental: “voy muy poco al dentista. Antes iba varias veces al año y ahora voy mucho menos porque es un servicio muy caro”. No es un caso aislado. Laura es madre de tres hijos, tiene 47 años y también ha frenado sus consultas en los últimos años: “espero hasta que ya no tiene solución para ir al dentista porque es súper caro. A lo mejor antes iba cada dos meses y ahora voy dos veces al año y punto”.

A la disminución de pacientes se suma el cierre temporal de las clínicas en los meses de confinamiento, un duro golpe como explica a COPE el Presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro Reino.

“Después de la pandemia por lo menos un 15% de las clínicas dentales han tenido que echar la persiana porque no tenían pacientes. Hay que pagar el alquiler, a los empleados y hay gente que no ha podido afrontar todos estos costes” subraya. Considera que además de la situación económica en España ha pesado negativamente la situación internacional como la guerra en Ucrania que ha generado mayor incertidumbre en la ciudadanía. Servicios que cubre la salud bucodental pública

La parte de la salud bucodental financiada por el Estado está destinada a garantizar cuatro servicios. En primer lugar, educar en materia de higiene y salud bucodental. En segundo lugar, al tratamiento de procesos agudos odontológicos. También, a la exploración preventiva de la cavidad oral a las mujeres embarazadas. Y por último, a llevar a cabo medidas preventivas para la población infantil.

El resto de servicios tales como limpiezas, tratamientos ortodóncicos, implantes o pruebas complementarias no están incluidos y corren a cuenta de los hogares españoles.

Grupos prioritarios para acceder a estos recursos

El pasado mes de junio se aprobaba el plan estatal de ayuda a la salud bucodental. Una hoja de ruta en la que se exponía que estos cuidados iban a estar dirigidos con especial a los menores de 14 años, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los pacientes oncológicos.

Más allá de estos grupos prioritarios, existe una realidad evidente surgida a raíz del elevado coste que suponen en muchas ocasiones los tratamientos realizados en las clínicas dentales: las personas con menos recursos son las que más restringen sus visitas a la consulta porque no pueden afrontar los pagos.

Según los expertos consultados por COPE este primer paso es positivo y hay que proteger a los colectivos más vulnerables, pero es insuficiente.

En España se invierte mucho menos dinero público en la higiene dental que en el resto de Europa

Qué puede pasar si los españoles siguen dedicando menos dinero a la salud bucodental

La tendencia de los últimos años de reducir el dinero que destinan las familias a cuidar de su boca y de sus dientes es peligroso para la salud. Según un estudio de la Universidad de Bristol, las personas que sufren de gingivitis (irritación, enrojecimiento e hinchazón en las encías) tienen mayores probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, y no mantener los cuidados bucales correspondientes también tiene influencia en el posible desarrollo de enfermedades crónicas o degenerativas como la diabetes o el alzhéimer. No es la única consecuencia y es que según Castro Reino, de no introducir mejoras, “tendremos ciudadanos edéntumos. Es decir, sin dientes. Y tendremos españoles con una salud bucodental mucho más deteriorada, cosa que no es nada deseable”, añade.

Necesidad de planes de prevención

En España se invierte mucho menos dinero público en la higiene dental que en el resto de Europa. Las familias asumen casi el 100% del gasto en nuestro país -98%-, mientras que la media europea no llega al 70%. Son datos del informe 'La Salud Bucodental en la Unión Europea', del Consejo General de dentistas de España. Castro Reino trabaja actualmente en su clínica y en la Sanidad Pública, y conoce a la perfección la situación en España: “lo que tiene que hacer el estado es apostar por la salud bucodental y apoyar decididamente a que se amplíe la cartera de servicios porque ahora mismo solo somos 960 dentistas en la sanidad pública española (de un total de casi 40.000)”, concluye. Una situación que refleja que tan solo el 2,5 por ciento de los profesionales trabajan para la Sanidad Pública.