Los españoles nos ausentamos cada vez más del trabajo: se pierden un 6,3% de las horas pactadas cada día

Los españoles nos ausentamos cada vez más del trabajo. Se calcula que se pierden un 6,3% de las horas pactadas a diario, lo que supone un aumento en comparación con trimestres anteriores. Un mal ambiente, la falta de motivación o la poca productividad pueden ser las causas de este absentismo. Esto puede suponer un problema grave para las empresas y tener un impacto directo en su productividad inmediata.

El experto en estrategia de personas, José Cansenco, ha explicado a COPE que la razón por la que se hace esto con cierta frecuencia es "porque no pasa nada". También comenta que esta permisividad por parte de la empresa no es de mucha ayuda. Además, según el periodista de COPE, Xavi Laso, las comunidades autónomas"con mayor tasa de absentismo laboral son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid".

¿Cuáles son las razones de estas ausencias en el trabajo?

En la mayoría de los casos el no ir a trabajar está justificado, hay una baja médica u otras razones de peso de por medio. De hecho, en el mes de mayo de este 2023, el 76,8% de los que faltaban a la oficina se ausentaban por incapacidad temporal, lo que también significa que hubo un 23% que no se habían presentado en el trabajo a pesar de no tener una baja o una razón justificada.

El pasado 10 de mayo se ratificó un pacto entre empresas y sindicatos que ha destacado principalmente por el acuerdo de una subida del 10% en los salarios en los próximos tres años. Pero también se trataron otros temas como el absentismo laboral. El presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, Jesús Torres, hizo especial hincapié en 'La Tarde de COPE' sobre el incremento de los problemas de salud como una de las razones principales del aumento de las cifras del absentismo, haciendo referencia a los récords batidos en España tras la pandemia del Covid-19.

Debido a estos datos, las empresas llevaban desde hace bastante tiempo pidiendo que las mutuas puedan llevar la gestión y el control de las bajas laborales, además de por la Seguridad Social, algo que finalmente quedó pactado el pasado 10 de mayo, con el visto bueno de los sindicatos. El objetivo que se persiguecon dicho cambio es la reducción de la frecuencia y duración de las bajas, y por eso se recomendó que las mutuas fueran las gestoras de las mismas.

Además, las mutuas también tendrían asignada la opción de revisar y hacer propuestas de alta de trabajadores en situación de contingencia común, es decir, que estén de baja por alguna enfermedad o accidente ocurrido fuera del trabajo. “Eso se ha limitado el año pasado con una reforma que se hizo de la legislación, y ahora se está queriendo volver a retomar ese modelo porque se ha demostrado que es efectivo”, ha comentado Torres.