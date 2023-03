Los españoles cada vez tardamos más en sacarnos el carnet de conducir

La edad para sacarse el carné de conducir ha ido aumentando en España para situarse actualmente entre los 20 y 23 años frente a los 18 de hace un cuarto de siglo.

Enrique tiene una autoescuela en Zaragoza desde hace más de tres décadas, y en los últimos años ha observado que los jóvenes españoles cada vez deciden sacarse el permiso de conducción más tarde: “Lo normal es que el perfil que más viene a apuntarse sea gente joven de unos 20 años, aunque como siempre sigue habiendo excepciones de gente más mayor”, explica.

Paloma García, profesora de autoescuela en Almería desde hace 15 años, confirma que esta tendencia: “la media de edad de los alumnos oscila entre los 20 y los 23 años. Antes era distinto, en cuanto los chavales cumplían la mayoría de edad, todos se lanzaban a sacarse el carnet de conducir, pero ahora aguantan un poquito más”, añade.

Alejandro forma parte de los jóvenes que no tuvieron prisa por sacarse el carnet al cumplir los 18 años. No le hacía falta y podía coger el transporte público para ir a clase y a entrenar con su equipo de fútbol. A los 22 se apuntó a la autoescuela más cercana, aprobó el examen teórico, y al poco tiempo, el práctico.

PROBLEMAS PARA COMPRAR UN COCHE

Uno de los problemas a los que se tienen que enfrentar los jóvenes que quieren conducir llega justo después de sacarse el carnet. En la mayoría de los casos, los conductores noveles no tienen capacidad económica para comprarse un vehículo.

Alejandro es uno de ellos, y de momento se tiene que conformar con utilizar cuando puede el coche familiar: “no tengo coche propio, pero obviamente en un futuro me gustaría tener uno. No lo puedo pagar y si lo tuviera no podría sostenerlo (…). Aun así, mi familia tiene dos coches y puedo utilizar uno de los dos sin problema”, explica.

LISTAS DE ESPERA

Tampoco hay que olvidarse del último factor en cuestión: el colapso que en muchos casos está provocando la falta de examinadores de tráfico. Alejandro tuvo suerte y solo esperó 15 días para presentarse al examen práctico de conducción.

Sin embargo, Paloma asegura que en Almería siguen sufriendo retrasos de varios meses: “yo soy pesimista... no veo que esto pueda mejorar ni a corto ni a medio plazo porque faltan muchos examinadores. Los alumnos tienen que esperar dos o tres meses para tener fecha de examen, y el problema crece cuando el alumno suspende y tiene que volver a esa lista”, añade.

El problema se achaca a la falta de más examinadores, pero lo cierto es que no afecta de manera homogénea a todo nuestro país. La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), por su parte, afirma que la situación es cambiante y los problemas pasan de unas provincias a otras de forma cíclica.