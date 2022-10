Los escalofriantes audios del asesino de Khawla a un amigo que nos desvela Nacho Abad: 'soy un psicópata'

Nos situamos el 15 de fbrero febrero de 2022, en Alcalá la Real, Jaén, el día en el que la joven Khawla, de tan solo catorce años, salía de casa por última vez. Ella solo quería ir a casa de su amiga para terminar un trabajo de clase, algo que hizo con éxito. En cuanto lo terminó, se juntó con los amigos de la hermana de aquella amiga, que estaban allí.

Fue en ese mismo lugar donde se encontró con Nazzaryn, un joven de 22 años que comenzó a seducirla diciendo lo bonita y especial que era ella. Fue él quien le invitó a dar un paseo a su lado al Castillo de La Mota, algo que ella aceptó. Media hora después, entra una llamada a la policía del que ya conocemos como el asesino confeso. Sin ningún tipo de pudor, él, aseguraba haber matado a Kahwla.

En Fin de Semana hemos hablado, como cada sábado, con Nacho Abad, que nos ha revelado esta escalofriante llamada que nos ha dejado perplejos. "Hola, buenas. Quería que viniese la policía. He matado a una chica y quería que viniesen" comenzaba diciendo el autor del crimen. Además, aseguraba que él, iría a la entrada, y los llevaría hasta el cuerpo de la chica.

Una segunda llamada de la operadora del 112 desvelaba más datos de este suceso, que le preguntaba si tenía un parentesco con Khawla. Cuando le preguntaban por la ropa de ella, él contestaba muy seguro de que no se acordaba. Desde el primer momento, se ofrece a colaborar con la policía para enseñarles el cuerpo de ella.

Eso sí, mientras esperaba a la policía y el momento de su detención, se fumaba un cigarrillo y enviaba unos audios confesándolo todo a un amigo suyo.

Los terribles audios a su amigo confesando el crimen

Si la llamada resultaba fría y escalofriante, los audios que el asesino confeso le enviaba a su amigo, lo eran aún más. Nacho Abad nos los ha desvelado, comenzando el mensaje diciendo que había matado y violado a una joven, a lo que su amigo responde la barbaridad de que "no es una violación si le ha gustado".

Un amigo que, en realidad, no cree que él haya cometido un crimen. Él, le responde con un audio: "¿Quieres que te mande fotos? Jamás te he hablado más en serio en mi p*** vida, es de verdad" confesaba.

"No sé tío, se me ha ido la p*** cabeza" se justificaba el chico de 22 años en otro audio. Lo cierto es que, a pesar de todo, su amigo sigue sin creérselo del todo, a lo que el asesino confeso le responde: "¿me puedes creer ya de una p*** vez para que podamos tener nuestra última conversación".

Asustado, su amigo le responde que eso de asesinar solo lo hacen los piscópatas. Algo de lo que, orgulloso, Nazzaryn tiene mucho que decir: "pero si yo te había dicho desde siempre que soy un psicópata, ¿o es que no me habías creído?".

Además, le pregunta si puede librarse de la justicia con este asesinato: "sus amigas sabían que se había venido conmigo, los padres de la niña llamarán a la policía dentro de poco porque hace rato que tendría que haber estado en casa. O sea, cero por cierto" comentaba riéndose.

"No paro de pensar en Japón, con la coña, es lo que más me duele. Simplemente todos los esfuerzos truncados. Adiós Japón, es que se me va la p*** cabeza" comentaba. Y es que tenían la ilusión de irse al país. "Yo no nací para existir en este mundo ni en ninguno" sentenciaba.

"No le busques el sentido, yo lo dije siempre, que no estoy hecho para vivir ni en sociedad ni en ningún sitio" acababa.