Los efectos del nuevo 'modelo pandemia' de selectividad: "Necesito una EVAU perfecta para llegar a mi nota"

Este miércoles arranca la decisiva EVAU y los primeros alumnos en hacerlo serán los de La RIoja, que se enfrentarán a esta prueba los días 1, 2 y 3 de junio. Años de estudio, concretamente dos, y una preparación especial en el último curso que dan pie a uno de los puntos más importantes de la vida de los estudiantes hasta el momento. Y es que la temporada de selectividad es uno de los momentos más estresantes por los que pasan los alumnos. En muy pocos días se decide su fututo académico y se pone a prueba todo lo aprendido durante los años previos. Es en estos momentos donde los nervios, la ansiedad y el estrés puede jugarles una mala pasada, por lo que deben aprender a relajarse para enfrentarse a la selectividad con éxito.

En COPE hemos tenido la oportunidad de hablar con Paula López, alumna de 2º de Bachillerato que se enfrentará a estas pruebas los días 6, 7, 8 y 9 de junio, quien nos contaba que, a pesar de intentar llevar las cosas al día y ser constante, estos días previos "estoy más nerviosa y agobiada porque al final es mucha presión, ya que es algo que va a definir tu futuro y si no te llega la nota no vas a poder trabajar de lo que tu quieres". Además, al ser una persona autoexigente con ella misma, reconoce que hay mucha presión, con la que no trabaja bien, por lo que "me agobia más".

Reconoce que, pese a haberse esforzado estos dos últimos años para no necesitar una EVAU tan exigente, al estar las notas tan altas, "voy a necesitar una selectividad casi perfecta para poder llegar a la nota que necesito". En este tema y tal como nos cuenta, tiene que ver el nuevo "modelo pandemia" que se instauró a raíz de la misma.

¿En qué consiste el "modelo pandemia" de selectividad que Educación mantendrá los próximos dos años?

Puede decirse que el "modelo pandemia" es el nuevo examen de selectividad. Se aprobó hace dos años, cuando aún salíamos de la misma y consiste en una única prueba con más preguntas a escoger por parte del alumno que sustituye al modelo precovid de doble opción para elegir y desarrollar una de ellas. Esta es una de las principales causas por las que las notas de corte son cada vez más altas incluso en carreras que, a priori, no requerían tanta puntuación.





Paula que intentará sacar la máxima nota posible para estudiar o bien Enfermería o un doble grado de Matemáticas y Derecho reconoce que, a pesar de estar en plenos días previos, "intento relajarme o desconectar saliendo a andar para no estar todo el rato centrada en lo mismo".

Algunos consejos para afrontar este tipo de pruebas

A nuestra llamada también respondía Gema Sánchez, psicóloga y madre de un alumno que, al igual que Paula, hará la selectividad en apenas 9 días, quien nos aclaraba que todo tiene que ver con la "claridad con la que tengan su futuro más próximo", saliendo a relucir de nuevo el estrés, que será más alto si el alumno opta por una carrera que requiere una nota muy alta o más bajo si, en cambio, todavía no tiene claro lo que elegir.

Se despedía dándonos dos consejos bastante importantes. El primero de ellos consiste en hacer el recorrido al sitio de examen unos dos días antes"para que identifiquen bien dónde tienen que ir y visualicen el entorno". Por último, el descanso es algo fundamental, por lo que es aconsejable no dejar nada para la tarde anterior y así la dediquen a "tomar algo tranquilamente con su familia o amigos" y no tener que repasar hasta el último momento ninguna asignatura.