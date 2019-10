Los cuidados paliativos, acompañamiento para vivir hasta el final

Los médicos especializados en cuidados paliativos no acompañan a la gente a morir sino a vivir hasta el final. Lo afirma Matías Najum, un especialista argentino y referente mundial, que afirma que muchos de sus pacientes cambian el chip y logran aprovechar cada minuto cuando se dan cuenta de que su realidad va mucho más allá de lo físico y de la enfermedad.

“Cuando me doy cuenta que por dentro estoy intacto que soy el mismo que iba a trabajar, el marido, cuando reconozco que estoy vivo aunque la carrocería esté enferma ahí te aseguro que mucha gente da un click y se dispone a vivir hasta el final” asegura Najum que es lidera un equipo en el Hospital Universitario Austral en Buenos Aires y también impulsor hace 10 años del Hospice Buen Samaritano que atiende a personas sin recursos que necesitan cuidados paliativos.

En cada una de las situaciones en las que se encuentra trata de escuchar al paciente, conocerle y ayudarle a comprender que el tiempo de los paliativos, los días, semanas o meses que duren son una oportunidad para despedirse, agradecer y celebrar cada pequeño detalle de nuestra existencia. Por eso es partidario de que cada persona sea consciente de que se acerca el final y también de que pueda participar en la medida que quiera y pueda incluso en los cuidados que quiere o no recibir en esa etapa de su vida.

¿Y en España?

Cada año se estima que en nuestro país unas 75.000 personas mueren sin recibir los cuidados paliativos que necesitan, hay además mucha diferencia entre Comunidades Autónomas, carecemos de una Ley nacional y de especialidad médica y faltan recursos domiciliarios a pesar de que la labor de los “paliativistas” alivia a toda la familia y integral con ayuda física, emocional y espiritual para el paciente.

Consideran además que lejos de ser un gasto, el desarrollo de los cuidados paliativos puede aliviar hasta un 20 por ciento el gasto sanitario por la reducción de ingresos hospitalarios, de urgencias médicas y de realización de pruebas que llevan aparejados.

Y es que según explica a COPE Rafael Mota, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) nuestro país se encuentra muy por debajo de la media europea situada en un equipo especializado por cada 100.000 habitantes.

Según Mota muy poca gente hace un testamento vital, en el que especifica que soportes desea o no desea al final de su vida ó cuando ya no puede tomar decisiones, la mayoría son personas que han acompañado a otras en esa misma tesitura lo hacen y son útiles aunque reconocen que el trámite no es fácil.