Los consejos que debes tener en cuenta antes de hacer un regalo de Navidad

Nada de lanzarnos a la vorágine. Si queremos ilusionar o sorprender a alguien con un regalo es preciso pararnos a pensar, ponernos en el lugar del otro y observar, escuchar y captar lo que puede desear la persona a la que queremos regalar. Así lo defienden los expertos que consideran que lo emocional prima sobre lo material si de verdad queremos que lo que obsequiamos sea memorable.

Tampoco hace falta una gran acumulación. Menos puede ser más en materia de regalos siempre que planifiquemos bien. Se trata de evitar la paradoja del obsequiante que consiste según Neus Soler profesora de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) en que no vemos igual las cosas si regalamos que si nos regalan. Para quien regala dos regalos puede ser mejor que uno pero para quien lo recibe el regalo secundario puede desvirtuar el principal.

“Si realmente has dedicado tiempo y esfuerzo a comprar un regalo, no necesitas comprar otro para cubrir lo que el primero no cubre. Si que es mejor regalar un solo regalo pero que realmente esté pensado”, subraya Soler.

Y lo mismo con los niños, la acumulación tampoco es buena para ellos subraya y lo ideal es que reciban algo que les haga mucha ilusión y también algo útil que necesiten como ropa, una mochila o un libro.

Para toda la familia expertos como la profesora de psicología María Calderero considera que el mejor regalo es una experiencia.

“Compartir cosas juntos es siempre mejor opción que regalos materiales. Las experiencias compartidas fortalecen la relación porque durante la vivencia nos invaden intensas emociones positivas y se generan muchos momentos memorables” subraya.

Algo en lo que está de acuerdo Francesc Nuñez experto en humanidades: “la compañía, la conversación, regalar un buen rato juntos es regalar tu tiempo y la posibilidad de que te pase algo juntos”. Son regalos “únicos” que dependen de tu capacidad de sorprender “y no se pueden cambiar” pero si aciertas es fantástico. Y para ello la receta es según explica a COPE “estar atento, observar, escuchar a la persona a la que deseas obsequiar hasta captar lo que le emociona o le hace falta” y solo después comprarlo o fabricarlo.

Son buenos consejos si tenemos en cuenta que según un estudio de Savanta para Oracle 7 de cada 10 personas cambian alguno de sus regalos navideños y 2 de cada 10 más de la mitad de los presentes que reciben.