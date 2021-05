Los cambios de look políticos que precedieron al corte de la coleta de Iglesias

El último cambio de look de Pablo Iglesias ha sido muy comentado a través de redes sociales y también entre la población. De la coleta, evolucionó al moño y ahora con su retirada de la política ha decidido adquirir un atuendo distinto cortando su pelo.

Pablo Iglesias ha decidido dejar atrás una fase de su vida y cortarse la emblemática coleta que ha lucido a lo largo de sus años en primera línea política. Un peinado sin duda simbólico, que formaba parte de un personaje que siempre destacó más por su imagen que por su trabajo como político.

En un último esfuerzo por seguir en boca de todos tras su última debacle electoral, Iglesias ha optado por un gesto estético: cortarse la coleta que tanto tiempo le había acompañado.

Sin embargo, no ha sido el único político que ha decidido dar un giro drástico a su apariencia física. Muchos políticos han evolucionado su imagen para adaptarse a la estética del momento y al mensaje que querían transmitir. En 2007, José Bono decidió realizarse un trasplante de pelo y explicaba por qué decidió hacerlo: "Me encontré con un amigo al que hacía tiempo que no veía y me sorprendió porque estaba mucho más joven. Le pregunté qué se había hecho, me sacó su carnet de identidad, vi que en la foto estaba calvo y, sin embargo, él tenía pelo". Además, añadía que a la semana se estaba haciendo el trasplante y quedaba muy satisfecho por el resultado.









Carolina Bescansa, la que fuera diputada por Podemos, también reaparecía en televisión con un cambio de look en septiembre de 2019. Apareció en la primera pantalla con el pelo teñido de rubio platino, uno de los colores que eran tendencia capilar ese año. Hace varios años, volvía a la primera línea mediática para defender la aparición de nuevos partidos de izquierda como la marca de Errejón.

AYUSO, DÍAZ AYUSO O CASADO TAMBIÉN HAN CAMBIADO SUS LOOKS

Desde este año, Íñigo Errejón ha abandonado sus características gafas y también ha dado un giro a su look.









Isabel Díaz Ayuso también ha realizado algún cambio discreto en su apariencia. Hace un tiempo, la política popular llevaba mechas. Ahora opta por un look más sencillo con su cabello en color negro.

Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, decidió huir de la justicia española y también sorprendía a todos con un radical cambio de imagen. De su característico flequillo recto, pasó a una melena mucho más larga y menos oscura.

Censée passer devant la justice espagnole mercredi, l'indépendantiste catalane Anna Gabriel confirme à la RTS qu'elle a choisi de rester en Suisse. https://t.co/O2zz4XKecApic.twitter.com/SSHxHJNToq — RTSinfo (@RTSinfo) February 20, 2018

El líder popular, Pablo Casado también pasó de no llevar barba a optar por ella. Lo mismo le sucedería también a Santiago Abascal o a Roger Torrent.

La expolítica Soraya Sáenz de Santamaría pasó del pelo largo al pelo corto y María Teresa Fernández de la Vega dejaba sin palabras a muchos de sus seguidores por su nuevo rostro fruto de sus operaciones estéticas.









Numerosos cambios de apariencia de políticos españoles que aparecen en el día a día en los medios de comunicación y tratan de innovar también en su aspecto.