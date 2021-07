Llegan las APPs de lotería a la Play Store: Hispaloto APP

Durante todo el año, los españoles prueban su suerte en las distintas modalidades de lotería existentes, con un especial incremento en las navidades gracias a un sorteo que es una auténtica tradición en el país.

A pesar de que este tipo de juegos cuentan con una gran antigüedad, el sistema apenas ha cambiado: comprar un número y esperar que la suerte le sonría. Lo que sí ha cambiado ha sido la forma de comprar dichos números, ya que la irrupción de Internet ha abierto una serie de opciones que antes no existían.

En los últimos tiempos,el uso de Internet ha ido ganando terreno para aquellos que quieren participar en cualquiera de los sorteos que se celebran en España, desde la Bonoloto a los Euromillones, pasando por la Quiniela o La Primitiva.





Hispaloto, la app más atractiva para comprar lotería

Hasta ahora, cualquier persona con un móvil Android, no podía instalar ninguna App de Lotería desde la Play Store ya que Google Play Store, no permitía publicar aplicaciones de juego online o de lotería. La única forma de instalar una App de Lotería era descargándola de forma manual, siendo más difícil para el usuario y más peligroso. Pero gracias al cambio de políticas en Google, ya se pueden descargar App de Lotería desde Google Play.

Aunque todavía es frecuente, sobre todo en ciertas fechas, contemplar colas a las puertas de algunas administraciones de lotería, en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de personas que prefieren comprar online.

Dentro de este segmento, de acuerdo a los datos de Hispaloto, 6 de cada 10 usuarios online se decantan por jugar desde el móvil. La principal razón es la percepción de que es un modo más rápido y cómodo.

Los que se decanten por utilizar el móvil, solo tienen que descargar la app de Hispaloto para Android o la de Hispaloto para iOS . En pocos minutos, se tendrá la posibilidad de comenzar a jugar sin tener que moverse del sofá para acudir a una administración física a comprar el boleto.

Ante la llegada de las vacaciones de verano, esta aplicación permite seguir jugando sin importar el lugar en el que se esté. Además, está comprobado que en estas fechas aumenta el riesgo de perder el resguardo, un riesgo que queda eliminado al jugar online.

Punto oficial de venta

En Internet es fundamental tener cuidado cuando el dinero o los datos están involucrados. El sector de la lotería online no es una excepción, por lo que es necesario tener en cuenta algunos aspectos antes de utilizar una web o app.

Es importante desconfiar de webs y APPs que NO son puntos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. Hispaloto es un punto de venta oficial gestionado por Lotalia, una administración de loterías ubicada en Jaén, lo que asegura la seguridad en todos sus procedimientos. Los usuarios deben evitar utilizar otros sitios que no sean oficiales y que no identifiquen con claridad la administración de lotería con la que están relacionados. Solo así, podrán contar con las garantías que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.

Los que estén preocupados por la actividad de piratas informáticos también pueden confiar en Hispaloto. Sus protocolos de seguridad en transacciones están auditados por una de las empresas más prestigiosas del sector, Acertigo, con lo que asegura una navegación totalmente segura, encriptando la información facilitada en los pagos para proteger los datos del usuario ante cualquier riesgo.





Jugar con Hispaloto

En la página web de Hispaloto cualquiera puede jugar a la lotería sabiendo que sus posibilidades de ganar se van a ver incrementadas gracias a las fórmulas matemática que utiliza. En los últimos años, Hispaloto ha repartido más de 15 millones de euros en premios.

De manera muy sencilla se puede jugar Euromillones online , Bonoloto, Primitiva, El Gordo, Quiniela y la Lotería Nacional. En muy poco tiempo, además, estarán disponibles la Lotería de Navidad y el Sorteo del Niño.

Dentro de estos juegos, cabe decir que la Bonoloto es la lotería que más sorteos realiza a la semana, un total de 6. Sin embargo, la que tiene más éxito entre los usuarios en Euromillones, ya que suele repartir grandes botes.

La manera de participar es muy sencilla y no tiene ningún tipo de complicación: solo hay que comprar los décimos en la página o en la app y esperar a que se celebre el sorteo.

Para hacer más atractiva la participación, Hispaloto permite varias modalidades. Desde la clásica individual, a las no menos tradicionales de peñas y grupos. Si se desea, la página ofrece la opción de crear grupos propios.

Con estas opciones se puede seguir comprando la lotería de manera conjunta, algo muy habitual en sorteos como la Lotería de Navidad o la Primitiva para grupos de amigos, familias o compañeros de trabajo. Por si fuera poco, la lotería online elimina la típica discusión acerca de quién se queda con el resguardo.

Tanto la página web como la app de Hispaloto ofrecen información en tiempo real de todos los premios. En caso de haber sido el afortunado, la página también se pondrá en contacto mediante correo electrónico.

La aplicación de Hispaloto se caracteriza por una interfaz atractiva y muy intuitivaque permite apostar y comprar lotería de una manera muy sencilla. Como ocurre en la web, la app integra varias fórmulas matemáticas para mejorar las apuestas, así como diversas modalidades para jugar solo o en grupo.