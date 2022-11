El líquido bajo el que puedes respirar, ¿por qué puede cambiar la medicina?

Una rata rodeada de batas blancas de laboratorio cayó dentro de una cubeta en la que había un líquido viscoso. Todos pensaban que se ahogaría tarde o temprano. Sin embargo, no ocurrió nada de eso. El roedor, bastante tiempo después, seguía vivo a pesar de que su cuerpo y su cabeza continuaban sumergidas en ese líquido. La cuestión es qué líquido es ese y por qué sucedía esto.

Con este encontronazo, cuenta algunos expertos, se consiguió descubrir el perfluorocarbono, un compuesto químico con unas propiedades únicas. La más importante es que este líquido permite a los animales respirar dentro de él. Pero para entender cómo funciona, primero hay que comprender por qué no se puede respirar bajo el agua.

El sistema respiratorio de los seres humanos funcionan gracias a que los pulmones extraen el oxígeno del aire. Sin embargo, no están preparados para poder obtenerlo del agua, a pesar de que este líquido sí que tiene oxígeno. En caso de que se intentara respirar bajo el agua, los pulmones se encharcarían y la persona acabaría falleciendo.





Sin embargo, el líquido del perfluorocarbono es totalmente distinto. Pertenece a la familia de los fluorocarbonos. Son unos compuestos creados en el laboratorio artificialmente. Su particularidad es que se le ha sustituido el hidrógeno por flúor. Todo ello le aporta estabilidad química, es decir, no tiene reacciones agresivas ante otras sustancias químicas. Pero además, permite absorber sus gases con una facilidad mucho mayor que el agua. Es hasta 30 veces más fácil.

La utilidad médica de respirar bajo el líquido

Fue en los años sesenta cuando se empezó a experimentar con este líquido. Ya desde entonces comenzó a descubrirse que este tipo de líquido tiene utilidades médicas que permite tratar a niños o adultos que tienen enfermedades pulmonares. Las principales dolencias que se tratan son el daño pulmonar agudo y el síndrome de ditrés respiratorio agudo.

En caso de que existan estas enfermedades, la utilización del perfluorocarbono permite una mejoría del intercambio de gases y del funcionamiento de los pulmones. Si hasta ahora no se está utilizando es porque no se tienen datos suficientes para poder garantizar que no existen riesgos a largo plazo.

La información que manejan los laboratorios parecen señalar hacia una buena dirección: no hay efectos secundarios a largo plazo en los animales con los que se han experimentado. Aun así, los científicos animan a continuar con las pruebas antes de ponerlo en práctica.

¿Por qué es importante que se pueda respirar bajo este líquido? Porque gracias a esta propiedad, se puede utilizar para introducir el oxígeno en los pulmones más fácilmente utilizando el perfluorocarbono en lugar del gas. El líquido se vierte en los pulmones para hacer que sea menos perjudicial para este órgano pero se continúa usando un ventilador de gas mecánico para impulsarlo.

Aun así, los estudios son, en todo caso, preliminares y los expertos prefieren esperar antes de dar una respuesta definitiva sobre la utilidad de este método frente a la ventilación tradicional. Los investigadores todavía tienen que seguir avanzando en esta línea para llegar a demostrar o refutar la eficacia del líquido bajo el que se puede respirar.