Laura Matamoros presume de relación con Marta López Álamo

MADRID, 22 (CHANCE)

Después de la boda tan emotivo que vivió de su padre, Kiko Matamoros, y Marta López Álamo en la que pudimos ver a Laura Matamoros radiante y muy feliz por los novios, nos hemos encontrado de nuevo con la influencer y nos ha confesado que se encuentra en un momento muy bueno de su vida. Estable con Benji Aparicio y sus dos hijos, parece que ha encontrado la estabilidad que tanto buscaba.

Laura acudía al evento de presentación del último proyecto de Mar de Frades y coincidía allí con la mujer de su padre y, aunque se enteraba por la prensa, nos confesaba que "voy a brindar con ella" porque tienen muy buena relación y ahora están más unidas que nunca. Al comentarle que Marta había hablado 'maravillas' de ella, la influencer contestaba: "y yo de ella".

Preguntábamos a Laura por el nacimiento de Vega, la hija de María Pombo y Pablo Castellano, y nos ha confesado que "la he escrito, hemos hablado" pero que todavía "no todavía ni he ido a verla ni la quiero molestar, cuando ella pueda".

Laura nos confiesa que está atravesando "un momento muy bueno, esperando cosas nuevas de trabajo", lo que la ha llevado a cambiar de agencia por "cambios de proyección profesional que al final me quiero enfocar más en otro ámbito". El cambio de agencia le tiene esperanzada por los trabajos que puedan salir adelante: "veremos que trabajos y proyectos nuevos vienen"

En cuanto a su ámbito familiar, Laura nos confiesa que "eso está completo, ya hemos hecho el check" por lo que descarta seguir ampliando familia ya que ha encontrado esa estabilidad en todos los aspectos.