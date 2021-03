Las pegatinas de la DGT cambian: así te va a afectar a la hora de comprar un coche

Las pegatinas medioambientales son uno de los puntos clave en la estrategia de la DGT para frenar el impacto de los vehículos de motor en la calidad del aire. Desde hace cinco años, los vehículos del parque automovilístico español están divididos en cuatro categorías en función de su impacto medioambiental.

Cero : coches eléctricos de autonomía extendida, híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros.

: coches eléctricos de autonomía extendida, híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros. Eco : automóviles turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de ocho plazas y vehículos de transporte de mercancías híbridos enchufables con una autonomía de menos de 40 kilómetros.

: automóviles turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de ocho plazas y vehículos de transporte de mercancías híbridos enchufables con una autonomía de menos de 40 kilómetros. C: turismos y furgonetas ligeras de gasolina posteriores al mes de enero de 2006 y diésel posteriores a 2014.

turismos y furgonetas ligeras de gasolina posteriores al mes de enero de 2006 y diésel posteriores a 2014. B: turismos y furgonetas de gasolina a partir de 2000 y diésel posteriores a 2006.

Los cambios en las etiquetas medioambientales que prepara la DGT

Según ha explicado el director de la DGT, Pere Navarro, los cambios en las etiquetas medioambientales llegarán antes del 1 de julio y afectarán exclusivamente a los vehículos nuevos que se matriculen. Por lo tanto, no tendrán un efecto retroactivo: “La gente se ha comprado el vehículo en función de su etiqueta. No podemos decirles que aquello que se ha comprado, ahora no vale y se lo vamos a cambiar”. De esta manera, las nuevas pegatinas solo te afectarán a la hora de comprar un nuevo vehículo, y no a los que ahora están en circulación.

Aunque la DGT no ha informado en profundidad sobre los cambios que se avecinan lo cierto es que se espera que se cree una nueva cateogría, llamada D, en la que se incluyen los vehículos diésel y gasolina con emisiones muy reducidas. Así se espera dar respuesta a las dos quejas más habituales: que los distintivos solo tienen en cuenta la tecnología de propulsión y no las emisiones y que la mayoría de híbridos enchufables circulan impulsados por motor térmico.