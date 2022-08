Las normas que debes cumplir al circular con tu patinete eléctrico para evitar multas: hasta 1.000 euros

Cada vez son más el número de personas que se apuntan a usar los patinetes eléctricos como medio de transporte rápido, cómodo y ecológico. Sin embargo, hay que recordar que su uso está regularizado, por lo que hay que seguir varias normas si no queremos recibir una multa. Además, si no seguimos estas normas estaremos poniendo nuestras vidas en peligro.

Así lo ha recordado la Guardia Civil en su cuenta de Twitter, donde ha recordado las normas de circulación y recomendaciones que indica la Dirección General de Tráfico (DGT) a la hora de usar patinetes eléctricos. Dichas indicaciones son que está prohibido que más de una persona se suban al patinete; no se deben utilizar auriculares; no se puede circular por las aceras; no se puede circular a más de 25 kilómetros por hora.

Debemos recordar que los ayuntamientos son los encargados de regular la circulación con patinetes eléctricos. Lo que hace necesario que nos informemos antes de las normas de propias de cada localidad. Además, también tenemos que saber que, aparte de estas normas generales, la DGT amplía esta información y mantiene estas obligaciones para los conductores de patinetes. Entre estas medidas consta que es obligatorio que el patinete tenga un sistema de frenado; que el aparato tenga un dispositivo de advertencia acústica, también conocido como timbre. Además, tenemos que llevar luces y dispositivos reflectantes, tanto traseros como delanteros. Por otro lado, está prohibido conducir estos patinetes, al igual que los coches y motos, bajo los efectos del alcohol y drogas. Y, al igual que en otros vehículos, no se puede usar el móvil mientras conducimos.

No cumplir con alguna de estas normas puede llevar a tener que pagar distintas sanciones económicas. Por ejemplo, conducir un patinete bajo los efectos del alcohol y las drogas equivale a una multa que puede derivar entre 500 y 1.000 euros, más la inmovilización del vehículo. Otro ejemplo es que, si usamos el móvil u otro dispositivo mientras conducimos un patinete eléctrico, tendremos una multa de 200 euros, que es la misma cantidad que habrá que pagar si conducimos con los auriculares puestos o de noche sin usar las luces ni llevar ropa reflectante. Además, dependiendo de si la ordenanza municipal lo necesario, a esta lista se puede sumar conducir sin casco.