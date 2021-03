Las mujeres se abren paso en el mundo de la ciencia

A los profanos nos suena Marie Curie, Margarita Salas y ahora Margarita del Val o Isabel Sola. Pero peleando con buretas y microscopios hay miles de mujeres. Suponen casi la mitad, un 49% de los investigadores que hay en los laboratorios españoles. Un porcentaje por encima de la media europea, que es del 41% Pero las mujeres representan sólo el 21% de los cargos investigadores de primer nivel dentro de la universidad pública y el 25% en los organismos públicos de investigación españoles, según datos del Ministerio de Ciencia e Innovación. No se ha conseguido romper ese techo de cristal: sólo unas pocas con mucho empeño, esfuerzo y ciertas renuncias.

Isabel Mirones es directora de la unidad CRIS de producción de terapias avanzadas contra el cáncer infantil en el hospital de La Paz de Madrid: “Hay muchísimas mujeres pese a la dificultad que entraña esta profesión para la conciliación de una vida familiar. Pero cada vez hay más puestos de responsabilidad desempeñados por mujeres”

Del laboratorio a dar la merienda, el baño y la cena a mi hijo, y vuelta al laboratorio

No ha sido un camino fácil. Ella ha visto cómo muchas compañeras han renunciado. Horas y horas de laboratorio que sin la ayuda de la familia hacen imposible conciliar. Recuerda en COPE que cuando su hijo era pequeño “salía del laboratorio, iba a casa a darle la merienda , el baño, la cena y volvía al laboratorio” porque no quería dejar de ocuparse de él y reconoce que sin su marido hubiera sido imposible. "Hemos estado al 80-20. De otra manera no hubiera podido, hubiera sido imposible”, cuenta. Lleva un equipo de cinco personas y pese a la dureza del área cuenta que “es una labor muy satisfactoria una manera de congeniar la investigación básica con la clínica". "Me ha dado mucho”, añade.

Triunfar en un mundo de hombres

Son apasionadas de su trabajo, del saber y de la ciencia. Yolanda Moratilla, ingeniera industrial y experta en nuevos combustibles, es la primera mujer que ingresó en la Sección de Ingeniaría de la Real Academia de Doctores de España, de la que ahora es vicepresidenta y recuerda cuando tras terminar la carrera “trabajaba en una empresa, daba clases de laboratorio en la Universidad, estudiaba el doctorado ...horas y horas de estudio, noches sin dormir porque quieres llegar a todo”, reconoce.

Y más cuando decidió que no iba a renunciar a tener una familia, la ayuda de sus padres y sus suegros ha sido primordial. Yolanda es experta en combustibles y no le duelen prendas en reconocer que la ingeniería sigue siendo un mundo de hombres. Sabe que es pionera y que ha abierto camino. “Te cuesta tanto sacar la carrera, hay que estudiar mucho..y las mujeres normalmente tenemos que demostrar más que los hombres, requiere más tiempo de dedicación tanto en el trabajo como en casa y sí, hay renuncias, sobre todo a tu tiempo personal”, cuenta. Catedrática en la Universidad Pontificia de Comillas, constata que aún hoy, 20 años despues de que ella terminara la carrera, cuando eran sólo 12 chicas entre cientos de alumnos, en sus clases las alumnas apenas representan un 25%.