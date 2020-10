Las mejores reseñas en el 'Booking' de las cárceles españolas: "Buen talego, no se escapa ni El Lute"

La era del internet nos ha permitido conocer a golpe de click y de manera muy rápida las opiniones de otras personas sobre cualquier local o comercio. Es habitual que mucha gente bucee por las redes en busca de opiniones sobre un restaurante, un hotel o la última tienda de moda. Webs como Booking, 'Trip Advisor' o el propio Google invitan a los usuarios a escribir sobre los distintos establecimientos y a encontrar los mejores precios.

Pero la picaresca española sale a relucir siempre que se puede y muchas personas están aprovechando esta situación para valorar lugares muy lejos de los que habitualmente visitamos. Y es que los usuarios están valorando las cárceles españolas y cómo es su estancia allí.

A través de Google Maps es fácil acceder a la información sobre estas instalaciones. Además, podemos puntuarlas y dejar una opinión. Es en la sección de comentarios cuando aflora el ingenio de muchos. "Buen talego, de ahí no se escapa ni el Lute. Lo pasé guay con mi colega el Jacobo de jerez. A ver si nos vemos, colega", escribe uno en la página del Centro Penitenciario Puerto III de Cádiz. Otra usuaria, que parece que sí ha visitado el centro, escribe: "No te dejan meter ni un paquete de tabaco. Se pasa calor en las comunicaciones, no te encienden el aire acondicionado y no tienen ni un mal ventilador. Sin embargo en la cafetería pasas frío. La cafetería esta bastante bien. Y los baños limpios, sala de espera pequeña".

"DA GUSTO RODEARTE DE PERSONAS ASÍ"

Del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento se destaca, sobre todo, "su buen ambiente". "Los colchones están blandos y las vistas son hermosas. Me encanta este hotel", dice uno de forma divertida. Peor nota recibe el Centro Penitenciario Madrid VI, donde algunos usuarios se quejan de su "servicio de habitaciones". Aunque hay opiniones para todos los gustos: "Estuve una semanita y la verdad que la gente es muy agradable y da gusto rodearte de personas así. Ojalá repita otra vez", decía uno. Para otro, es el mejor "escape room" en el que ha estado.

De la cárcel de Zuera, en Zaragoza, se quejan de la "poca intimidad en las duchas" y del centro de Estremera, una de las cinco más peligrosas de España según publicaba hace unos meses 'El Español', un usuario señala: "Trato familiar y ambiente agradable. Sólo me apuñalaron dos veces cuando estuve ahí. Estoy deseando volver". En esta cárcel estuvieron un tiempo los políticos catalanes condenados por el referéndum ilegal del 1-O, algo que se advierte rápidamente porque algunos independentistas aprovechan también la página de Google para pedir la liberación de los "presos políticos".

¿Y qué se dice de la cárcel de Soto del Real, la más famosa de España? Es uno de los lugares mejores puntados, aunque uno de los usuarios termina su reseña con un inteligente mensaje: "En general no os recomiendo hacer 'cosas' que os podrían llevar a este sitio horroroso. Al final, no vale la pena".