Las estafas al seguro se sitúan en máximos históricos, principalmente, al seguro del coche: Cerca de un 9% de los partes son fraude. Muchos de ellos los cometen particulares, pero preocupan especialmente las redes organizadas, que cometen estafas en carrusel a distintas aseguradoras, y que provocan accidentes o los simulan para intentar cobrar miles de euros afectando, además, a otros conductores.

Es lo que le ocurrió a Santos, un hombre de 80 años al que un individuo obligó a parar en mitad de la carretera acusándole de ser el causante de un golpe que tenía en la parte trasera de su coche.

"Me intentó engañar. Yo iba por una incorporación en la autovía, se puso delante y me obligó a parar. Quería que hiciéramos el parte y le dije que no porque yo no tenía ninguna señal del golpe. Me hizo una foto a la matrícula con el móvil, pero se lo expliqué a mi seguro y no hubo ningún problema", cuenta este hombre a COPE, a quien desde su compañía advirtieron de que este tipo de estafas están en auge.

Crecen las redes organizadas

Ahora mismo, casi uno de cada diez partes que se comunican son fraudes. Hablamos de una cifra que se ha multiplicado por cinco en los últimos quince años.

Detrás de estos engaños hay particulares, que llegan a reclamar la incapacidad permanente y hasta 200.000 euros por un accidente leve y muchas veces también provocado. En este caso, el perfil del defraudador es el de un hombre de más de 40 años desempleado o con un trabajo precario, pero sobre todo están creciendo las redes organizadas, que tratan de sacar dinero a las aseguradoras y a conductores inocentes con quienes se chocan de manera consciente.

"Son mafias con dos o tres cabecillas, que cometen fraudes encadenados. Suelen estar involucrados abogados, clínicas o peritos. Estos estafadores cometen fraudes en las distintas compañías y van de una a otra hasta que se les pilla", cuenta a COPE Santiago Velázquez, portavoz de Línea Directa.

Solo esta compañía, que representa cerca del 7% del mercado, ha detectado más de 100.000 intentos de estafas al seguro del coche en los dos últimos años, por lo que esta cifra solo sería la punta del iceberg.

Nuevas tácticas

Existen distintos métodos para estafar a las aseguradoras y a otros conductores. Por ejemplo, los llamados "rotonderos", una de las tácticas más habituales, en la que una persona espera en una rotonda y, cuando ve a otro conductor, pasa y frena en seco para llevarse un golpe y poder reclamar dinero, pero las mafias que hay involucradas superan todos los límites y llegan, incluso, a aprovecharse de la desesperación de personas vulnerables.

"Había una red en Almería que simulaba abortos en accidentes de tráfico para estafar al seguro. Cogían a mujeres embarazadas en situación de riesgo. Les daban un fármaco para abortar, las metían en un coche al que daban un golpe, y decían que esas mujeres habían perdido al bebé en un accidente. Reclamaban auténticas millonadas", relata Santiago Velázquez.

Inteligencia Artificial

En paralelo, las técnicas para detectar los intentos de estafa también avanzan. La Inteligencia Artificial está jugando un papel importante para encontrar nexos y descubrir fraudes. "La tecnología nos ha ayudado estos años atrás, pero la Inteligencia Artificial te permite hacer conexiones mucho más rápidas y ver qué personas están conectadas", subraya el portavoz de Línea Directa.

Al margen de la tecnología, el "olfato", la intuición de los tramitadores, de los peritos, sigue siendo la primera barrera para detectar estas estafas, además de los detectives privados que las aseguradoras contratan en muchas ocasiones para destapar estos fraudes, que no solo afectan a las compañías, sino a conductores que acaban convirtiéndose en víctimas.