Las duras críticas a Jesús Calleja por su último vídeo: "Promocionas irresponsabilidades"

El presentador y aventurero, Jesús Calleja, siempre se ha caracterizado por ser una persona muy activa en redes sociales. Calleja siempre había eludido las críticas, hasta ahora.

La polémica sucedió el pasado miércoles 11 de septiembre cuando el aventurero subió a sus perfiles de Twitter e Instagram una publicación en la que se observaba cómo un conductor avanzaba por una carretera secundaria en la que apenas puede pasar un solo coche mientras un potente cascada de agua caía sobre el asfalto. Una acción muy peligrosa llevada a cabo por el conductor, que incluso se atrevió a grabarla con el teléfono móvil.

“Así llovía ayer en la zona del Pontón (Asturias) y mi a amigo Roberto no le frena nada con tal de atender a sus clientes “las vacas” que es veterinario...”, escibrió Calleja en sus cuentas de Twitter e Instagram junto a las sorprendentes imágenes.

Así llovía ayer en la zona del Pontón (Asturias) y mi a amigo Roberto no le frena nada con tal de atender a sus clientes "las vacas" que es veterinario... pic.twitter.com/v1LBuMGpOp

La publicación de Jesús calleja tanto en Twitter como en Instagram ha generado un aluvión de críticas contra el presentador de televisión. Muchas personas han tildado la acción del conductor como una "imprudencia" y "una conducta sancionable".

Peligrosisimo y no por el agua, los desprendimientos son habituales y no son pocos los incidentes que hay cada año por esa causa. Seguro que eso el lo sabe y no pudo que estar tranquilo hasta que llego a casa. Que miedo.