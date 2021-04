Las dudas sobre la combinación de dosis de distintas vacunas: ¿conviene hacerlo?

La limitación de la vacuna de AstraZeneca a las personas de entre 60 y 69 años en España ha abierto el siguiente debate: ¿qué pasa con aquellos que ya recibieron la primera dosis de este suero y que ahora se quedan fuera de esta franja de edad? Se trata de un asunto cuya resolución no está nada clara, ni siquiera en el seno del Ministerio de Sanidad.

A pesar de que todavía no se sabe cómo se va a actuar, el gabinete de Carolina Darias sí contempla al menos dos posibles alternativas. La primera es ser inmunizado con una sola inyección. La segunda es administrar otra de las vacunas disponibles en lugar de la de AstraZeneca a la hora de recibir la segunda dosis. Es lo que va a hacer, por ejemplo, Francia, que empleará el suero de Pfizer o el de Moderna con 533.000 personas.

No obstante, esta solución no ha gustado en la Organización Mundial de la Salud, ya que no se dispone de suficientes datos que atestigüen la efectividad de combinar vacunas para inmunizar. Los expertos también prefieren esperar a que haya ensayos clínicos al respecto, a pesar de que la fórmula sí ha funcionado al probarse en animales.

Así, no parece conveniente combinar vacunas en humanos si no se sabe de forma efectiva cuál es el resultado de hacerlo. Para evitar males mayores, lo ideal podría ser recibir la segunda dosis también de AstraZeneca. Y más cuando tampoco está claro que quedarse con una sola dosis sea recomendable. ¿Por qué? Podría reducirse la eficacia de la vacuna.

Eso sí, la opción se ha considerado al ser la eficacia de la vacuna de AstraZeneca similar a la de Janssen, que sí es monodosis. Con más de dos millones de personas con al menos de una dosis del suero de Oxford en nuestro país, resolver la incógnita parece algo urgente. Aún hay margen para decidir, pero a la vez un número altísimo de pautas completas en juego.