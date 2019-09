Las cinco afirmaciones de Pérez-Reverte que jamás pensarías que diría

Es una pregunta recurrente entre sus lectores y seguidores en las redes sociales. ¿Con qué ideología se identifica más Pérez-Reverte? El célebre escritor, autor de la colección literaria de ‘Alatriste’, entre otros éxitos, siempre ha sido muy seguido no solo por su obra, sino por sus comentarios, muchos de ellos canalizados a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. Unos comentarios donde hace gala de su fina ironía y uso de guante de seda para criticar con dureza algunos aspectos de la sociedad, sectarismos o medidas que toma nuestra clase política. Se puede decir que no deja títere con cabeza, y en función del espectro ideológico al que pertenezca la víctima de sus comentarios, es tildado como una figura más afín a la izquierda o a la derecha.

Ya en el año 2010, y consciente de la ambigüedad de sus declaraciones, afirmó en Cádiz, durante la presentación de su novela ‘El asedio’, que se rebelaba ante cualquier intento de colgarle una etiqueta ideológica: “No entiendo esa necesidad de trazar líneas. No tengo una militancia, ni adscripción ideológica. Tengo opiniones... Llevo escribiendo en prensa desde hace 16 años, y la gente ya sabe dónde estoy y dónde no estoy. Pero está claro que no soy de derechas... Y está claro que no soy de izquierdas. ¡Ni de centro! Bueno, no sé, si pido guillotinas, eso no es muy de derechas, pero si digo que la memoria histórica está mal aplicada porque España es un país analfabeto, suena a derecha, ¿no?”, comentaba hace casi una década Reverte.

Más recientemente, el pasado mes de marzo, el escritor afirmó sentirse "republicano de corazón y monárquico de razón", porque no confía en que unos políticos "que no han leído un libro en su vida" sostengan a una España "en estado de demolición". Además, añadía que "el español es un ser humano muy peligroso y somos parte de la enfermedad de este país. He visto lugares civilizados, que parecían oasis de paz como Líbano o los Balcanes, y que en poco tiempo se vuelven peligrosos. Por eso es importante la responsabilidad de los políticos."

Y aprovechó un acto para lanzar un duro mensaje contra los máximos dirigentes de la política española: "¿Quién va a reconstruir luego el Estado? ¿Políticos como Casado, Rivera, Echenique, Iglesias, Monedero, Torra o Abascal? No me toques las narices. No saben de lo que están hablando, ¿me van a crear ellos un Estado de Bienestar para el futuro?”

Muy activo en las redes sociales

Reverte es una persona activa en redes sociales, y en los últimos años ha publicado numerosos mensajes sobre la situación política, económica y social de la actualidad que rodea a nuestras fronteras y del exterior, pero también de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado. Es el caso del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Fue a raíz de los 227 cadáveres de menores que fueron hallados en la costa norte de Perú y que, según el arqueólogo podrían tener entre 1.200 y 1.400 años de antigüedad. Un hecho que comentó irónicamente en Twitter el también académico, al poner de manifiesto que los genocidios eran previos a la conquista española de América, por lo que había que poner fin a la creencia de algunos sectores de la sociedad española, que afirman con cierta frecuencia que la conquista de América supuso una masacre para los indígenas que habitaban el continente.

Vaya por Dios. Ahora resulta que el genocidio ya estaba. Que en aquel paraíso prehispánico, algunos se autogenocidaban solos.https://t.co/1Z4CtpLqP2 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 1, 2019

Feminismo

Es una corriente que en los últimos años ha ganado muchos enteros. Reverte ya lo vaticinaba hace casi tres lustros. En su artículo en XL Semanal, hizo referencia a la revolución que causaron las “feministas galopantes” tras un anuncio que fue publicado en la prensa: 'La puerta de atrás del cine'. En este anuncio la imagen era la de una actriz y un presentador posando para los medios de comunicación. Aparecen de espaldas y la mano de él estaba situada en el trasero de ella. Aquí es cuando comienza la revolución. Además, cabe destacar que este anuncio fue elegido y publicado por el departamento de marketing, formado por ocho mujeres y dos varones.

Toda esta revolución hablaba “del atentado contra la dignidad de la mujer, incitación a la violación, “de dar por supuesto que las mujeres están para satisfacción sexual de los varones” y de publicidad ilícita por utilizar el cuerpo femenino “como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar”.

"El culo de las señoras". Un amigo tuitero me acaba de recordar este artículo de hace 14 años (2005). Y es que no hacía falta ser profeta para ver venir lo que venía.https://t.co/N9PwQ8vjLe — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 24, 2019

ETA

Otra de sus frases que han levantado ampollas en los últimos meses fue en torno a la banda terrorista ETA, y más concretamente del que fue su jefe durante muchos años, Josu Ternera. El escritor hizo una reflexión sobre la detención de uno de los asesinos más sanguinarios de la banda. Fue tras visualizar una fotografía en la que se muestra a un grupo de proetarras sosteniendo una pancarta en euskera en la que se lee "Josu Askatu", Josu libre. Reverte, de forma irónica, compartía la proclama de los defensores de Ternera: "Me han convencido. Lo juro. Basta ya de represión fascista, por favor. "Liberen inmeditamente a Josu Ternera y déjenlo pasear tranquilo por los Alpes".

Me han convencido. Lo juro. Basta ya de represión fascista, por favor. Liberen inmediatamente a Josu Ternera y déjenlo pasear tranquilo por los Alpes. pic.twitter.com/pc9bSVQ2x7 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 19, 2019

¿Pérez-Reverte como ministro de Cultura?

España sigue pendiente de conformar un gobierno estable, siempre que el PSOE llegue a un acuerdo con Unidas Podemos que permita la investidura de Pedro Sánchez. Más de cuatro meses después de la celebración de los comicios (el 28 de abril), los tambores de la repetición electoral suenan con cada vez más fuerza. En cualquier caso, durante estos meses no han sido pocos los rumores que han salido sobre quien podría ostentar determinados ministerios. En junio se rumoreaba que Pérez-Reverte podría ocupar la cartera de Cultura. O al menos, así lo propuso el cantante Mikel Erentxun: “Elegiría a Pérez-Reverte como nuevo ministro de Cultura. Me gustaría. Me parece un tío muy culto”, afirmó.

Mikel Erentxun: "Me gustaría que Arturo Pérez-Reverte fuese nuestro ministro de Cultura" https://t.co/S4dkCYnEef — Mikel Erentxun (@MikelErentxun) June 6, 2019

El propio Arturo Pérez-Reverte le contestó en Twitter: “Agradezco la intención, pero rechazo la idea. Un abrazo”.