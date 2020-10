LaRioja.-Plataforma Sanidad Pública exige atención presencial en centros de salud, mejora de AP y anuncia movilizaciones

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja ha exigido la atención presencial en los centros de salud riojanos porque "los pacientes ahora mismo se sienten desatendidos" así como "la mejora y modernización de la Atención Primaria" y la puesta en marcha de un plan de contingencia "para reducir las listas de espera y solucionar los problemas de urgencias".

La Plataforma riojana considera que el Gobierno "tiene mecanismos" para poner en marcha estas medidas "y defender la sanidad pública". Además, critican, "la pandemia del coronavirus no puede ser una manta que todo lo cubra".

Así se han expresado este viernes, los portavoces de la Plataforma, Elena Sutil y Javier Granda, quienes han criticado que la consejera de Salud, Sara Alba, "quiere tender puentes" pero lo cierto es que "los puentes los ha roto ella" porque "no ha tenido intención de reunirse con nosotros, solo quiere apagar los fuegos que se han encendido y nos pide lealtad pero solo quiere obediencia y sometimiento".

Algo que, como ha aseverado Elena Sutil, "jamás lo va a tener por parte de esta Plataforma".

COMISIÓN PARA LA VERDAD DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LA RIOJA

Para dar a conocer los problemas de la sanidad pública riojana, la Plataforma ha creado un informe denominado 'Comisión para la Verdad de la Sanidad Pública en La Rioja' en el que, además, presentan las principales reivindicaciones del sector y dan cuenta de estos problemas porque "es necesario que se ponga en marcha un remedio eficaz a lo que está ocurriendo".

La sanidad pública riojana "tiene muchos frentes abiertos" que se deben "defender", ha explicado Sutil a la vez que ha lamentado que este Gobierno regional "cuando estaba en la oposición sí que nos entendía, pero ahora parece ser que no".

Entre esos problemas, la Plataforma asegura que "la Atención Primaria está peor que nunca pero no solo por la pandemia, la Covid-19 no puede ser el manto que lo cubra todo. Los problemas de la Atención Primaria eran anteriores a la pandemia", ha criticado.

La Plataforma cree que desde Salud "solo ponen parches para solucionar problemas pero la calidad asistencial no ha mejorado" y, en los centros de salud "siguen sin atender de forma presencial. Los ciudadanos no se lo explican y Salud no da una explicación".

Ante ello, desde la Plataforma califican como "fundamental" "modernizar la Atención Primaria con una atención integral" y de "urgente" la figura de la trabajadora social sanitaria" que, en urgencias, "debería tener presencia las 24 horas del día".

Para reivindicar estas demandas, desde la Plataforma se van a empezar a desarrollar unas movilizaciones que tendrán lugar los jueves. La primera de ellas será el 22 de octubre a las 12,00 horas en el centro de Salud de Espartero.

LISTAS DE ESPERA

Por su parte, Javier Granda ha criticado que las listas de espera sanitarias "están produciendo serios problemas en la población que, en algunos casos, son graves. Ya en diciembre del año pasado el propio Ministerio habló de más de 25.000 personas en listas de espera en La Rioja, con la pandemia todo ha incrementado y ahora nos encontramos con que 42.000 personas están en lista de espera en nuestra región. Una lista que puede crecer de aquí a diciembre en 10.000 o 15.000 personas".

"En su momento -ha continuado- exigimos que se pusiera en marcha un plan de contingencia para reducir al mínimo estas listas de espera. Eso no se ha puesto en marcha y la situación va a más".

También ha explicado Granda los problemas que hay en las urgencias del hospital San Pedro "después de 15 concentraciones de profesionales y en defensa de tantas colectivos y sindicatos y partidos políticos y ciudadanos sigue sin haber ninguna solución". Para ello, ha indicado, el próximo martes, 13 de octubre, a las 12,00 horas, haremos una concentración frente al Palacio de Gobierno.

Desde la Plataforma piden también la integración del FHC en el sistema riojano de salud así como el transporte sanitario y revertir aquellos contratos privados que todavía queden sin hacerse.

Por todo ello, finaliza, "exigimos total transparencia en las políticas de salud y que éstas sean acordadas con todos".

RECTIFICACIÓN

Además, desde la Plataforma exigen que la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, "rectifique" sus palabras sobre las concentraciones de urgencias "cuando dijo que éstas se realizaban por una cuestión política".

"Es lamentable que diga eso, esperamos que se disculpe", ha afirmado Elena Sutil.

Finalmente desde la Plataforma aseguran que "no nos corresponde a nosotros pedir la dimisión o no de la consejera de Salud pero sí que decimos que entendemos que Sara Alba no sea la persona más adecuada para llevar a cabo este proceso".