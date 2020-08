Imágenes del día: la reflexión de Cayetana con Herrera y el mensaje de Kiko Rivera tras la salida de Messi

Las últimas horas en redes sociales sin duda han estado marcadas por la salida de Lionel Messi del F.C. Barcelona. Según han publicado varios medios el argentino habría enviado un burofax este lunes a la directiva para informar de que se acoge a una cláusula que figura en su contrato por la cual puede poner fin a la relación que mantiene con el club catalán.

Las reacciones no han hecho más que llegar. Uno de ellos ha sido Kiko Rivera, quien en las últimas horas ha pronunciado a través de sus redes sociales unas palabras acerca de esta noticia que sin duda es una de las noticias del día, y del año. Messi quiere abandonar el club, así se lo ha dicho al Club, porque no confía en la actual directiva y su capacidad de resolver la crisis deportiva que sufre y que ha sido evidenciada en las últimas horas con el varapalo de la Champions.

Pero ha habido otras imágenes del día que hay que destacar.

Las palabras de Cayetana

Ha sido sin duda una de las entrevistas del mes. Cayetana Álvarez de Toledo ha concedido este lunes su primera entrevista tras haber sido relegada de su puesto como portavoz del congreso de los diputados. Una conversación que ha mantenido con el director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera.

En ella has señalado lo siguiente: "Hay que desafiar la superioridad moral de la izquierda. La izquierda no puede decidir quién es centrista o no. Hay que disputar la visión del feminismo victimista y que nos confronta con los hombres que da la izquierda”.

Las primeras fotos de Nacho Escribano

El periodista gallego Nacho Escribano ha compartido en sus redes una de las primeras fotografías en lo que es su nueva casa: Atresmedia. Tras la salida de Mediaset, el comunicador especializado en la prensa rosa había estado desaparecido pero ahora se enmarca en esta nueva aventura televisiva de la mano de Sussana Griso, quien dirigirá de nuevo el programa a partir de la semana que viene, con el arranque de temporada.

Los hermanos Suescun, unidos

Parece que no ha pasado factura la mala relación que mantienen madre e hijo entre los hermanos Suescun. Maite Galdeano y su hijo Cristian han mantenido varios episodios de tensión estas jornadas porque según Galdeano, su hijo malgasta el dinero de forma abrupta. Eso ha provocado, entre otras cosas, que Suescun esté 'a la venta' para su madre. No así para su hermana, con quien aparentemente siguen manteniendo una buena relación.

Matamoros, más delgado que nunca

El colaborador de Mediaset, Kiko Matamoros, ha compartido en redes una fotografía suya tras haber estado varias semanas en el hospital, donde ha tenido una operación para extraerle el bazo. La cirugía fue bien, pero ha tenido varios problemas que han provocado que pierda 14 kilos. La fotografía, ya de vacaciones con su novia Marta López, da buena muestra de ello.

La mirada más especial de David Bisbal

El cantante está aprovechando los últimos coletazos del verano para poder disfrutar de sus dos hijos. Así lo ha hecho ver este lunes en su perfil de Instagram, donde sin duda se le nota una mirada 'paterna' especial.

El mensaje de Kiko Rivera a Messi

Todo el que sea admirador de Kiko Rivera sabe perfectamente que aunque le guste y mucho el fútbol, Rivera no es fan del F.C. Barcelona. Su equipo, el Betis, es su pasión, pero esto no ha impedido que Rivera pueda mandar un mensaje de apoyo a Messi por su aportación al fútbol español y al Fútbol, con mayúsculas.

