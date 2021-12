Juanma Castaño se despide "roto" de Verónica Forqué: "Gracias, Vero"

Juanma Castaño ha conocido como nadie a Verónica Forqué a lo largo de este año. Tras su paso por 'Masterchef Celebrity' donde coincidió con la actriz pudo comprobar de primera mano la excepcional personalidad de la actriz española. Este lunes España ha conocido la noticia de su muerte, envuelta en trágicas circunstancias, y Juanma Castaño ha querido expresar su cariño recordando precisamente uno de los momentos que más intensamente vivió con Forqué en el programa.

La prueba de exteriores en 'Masterchef' que unió a Juanma Castaño y a Verónica Forqué

Las imágenes que ha elegido Castaño para despedirse de la actriz han sido las que corresponden con una de las pruebas de exteriores más recordadas de la pasada edición de 'Masterchef'. En ella, Juanma, como capitán del equipo de Verónica estrechó lazos con una de las actrices más premiadas del cine español.

"Estamos rotos", ha comenzado escribiendo Juanma Castaño. "Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida. Gracias, Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual", terminaba de recordar en una publicación de Instagram con tres imágenes que recogían ese momento que todavía queda en la memoria de quienes vieron esta edición de 'Masterchef'.





El mundo de la cultura y el cine se despiden de Forqué

La muerte de verónica Forqué ha conmocionado al mundo del espectáculo. España entera está hoy de luto y son muchas personas las que han reaccionado a su fallecimiento, trasladando así sus condolencias a la familia y lamentando su muerte. "Fallece la actriz Verónica Forqué, rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas, en cintas como 'Kika', 'Bajarse al moro' o '¿Qué he hecho yo para merecer esto?'", han sido las palabras con las que ha anunciado la Academia de Cine de la muerte de Forqué.





También el actor, Antonio Banderas, ha querido despedirse de ella: "Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera".

El cómico Carlos Latre, ha asegurado estar "en shock". "Querida Verónica Forqué, te has ido demasiado pronto. Siempre me trataste con cariño, cercanía y amor. Esta foto es para siempre. Cuánto cariño", ha escrito Latre.

Verónica Forqué





Incluso la cuenta oficial del programa de TVE, 'Masterchef', ha querido despedirse de ella: "Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y de una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño a su familia. Descanse en paz".

El juez de MasterChef, Jordi Cruz, ha lamentado la pérdida de Forqué a través de su cuenta de Instagram. "Desolado, me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo, amiga. Muy orgulloso de haber sido tu juez, tu "jefe" y tu admirador por siempre. Descansa en paz", ha escrito.