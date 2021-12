José Coronado desvela las consecuencias que tuvo su infarto en 2017 y la única razón por la que iría a Sálvame

El conocido actor, José Coronado, se ha sincerado esta semana sobre las consecuencias que ha tenido en su vida y en su día a día el infarto que sufrió en 2017 y que tuvo a sus seguidores con el corazón en un puño. Además, el intérprete ha querido referirse a los constantes rumores que han circulado durante toda su carrera alrededor de su vida sentimental y privada y, específicamente, si iría a los platós de 'Sálvame' y Telecinco a compartir esta parte de su intimidad.

Y es que la carrera profesional de Coronado ha virado en más de una ocasión hasta dar una transformación espectacular desde un galán de televisión hasta un actor maduro en papeles maduros como el de 'Tu hijo' o 'Way Down'. No obstante todos sus seguidores se preocuparon hace sólo cuatro años cuando comenzaron los rumores de que el intérprete había sufrido un infarto. Él mismo acudía su perfil en redes sociales para tranquilizarlos a todos y dar explicaciones.

“No quería preocupar a mi madre pero se ha enterado toda España. Solo ha sido un susto, ITV y a casa. Muchas gracias pro vuestro interés”.

No quería preocupar a mi madre pero se ha enterado toda España ?????? Solo ha sido un susto, ITV y a casa. MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS ? — Jose Coronado (@_josecoronado_) April 16, 2017









Las consecuencias del infarto



Ahora, José Coronado ha querido sincerarse sobre cómo ha cambiado su vida desde entonces en una entrevista en El Mundo. “Después de que me diese tuve unos meses de miedos tremendos y caí también en una depresión, que es algo común entre la gente que sufre un infarto. Todos esos miedos me hicieron reflexionar y trabajar muchísimo para salir de esa oscuridad”, comenta.

Y es que, para el actor madrileño, las dos palabras claves desde entonces son “priorizar” y “relativizar”. “Priorizar en qué gastas tu tiempo, porque la vida es muy frágil y se puede acabar en cualquier momento, y relativizar las cosas que pasan. Yo antes, si algo salía mal, me llevaban los demonios. Ahora pienso que no estoy operando a nadie a vida o muerte y soy sólo un puto cómico. Se repite la toma y ya está”, comenta Coronado.









El único motivo para ir a 'Sálvame'

El otro detalle sobre el que ha querido poner negro sobre blanco Coronado ha sido sobre su vida sentimental y todas las mujeres con las que le han relacionado en su vida. “Lo único que siempre he tenido bien claro es que nunca me iba a lucrar ni a comerciar con mi vida personal”, confiesa el actor, al que han relacionado con Paola Dominguín o con Eugenia Martínez de Irujo. “De hecho, yo no he hablado nunca de una pareja mía”.

Por último, Coronado hablaba de la única razón por la que acudiría a un plató de Telecinco, y no sería precisamente para hablar de sus ex parejas. “El resto que hablen lo que quieran. Yo en mi trabajo estoy para quien queráis y si tengo que ir a Sálvame a hablar de mi película, voy a Sálvame. Pero mi vida personal es mía y de mi núcleo íntimo”, concluye tajante.