Jorge Javier Vázquez: "Yo creo que el ganador estará entre Miriam y Koala"

MADRID, 29 (CHANCE)

Presumiendo de nueva figura, Jorge Javier Vázquez fue el encargado de inaugurar una nueva clínica estética del grupo Pronokal y lo hizo de la mano de la doctora Electra Navarrete, la especialista que ha llevado su caso y ha seguido muy de cerca su dieta y tratamiento.

CH: Cuéntanos ¿Cómo te ha cambiado la vida Electa Navarrete?

Jorge Javier Vázquez: Pues la verdad que cuando la conocí me sorprendió un poco porque no era una doctora de estas que te dijera te voy a cuidar, ya verás qué fácil va a ser... porque además le conocí antes de las vacaciones de verano y era como tienes que hacer esto, no puedes hacer esto ni lo otro yo quería negociar con ella y dijo una frase que se me clavó que era con los terroristas no se negocia, dijiste o algo así. Pero soy súper aplicado.

CH: ¿Sigues a rajatabla sus indicaciones y la dieta?

J.J.V: No. Sabes qué pasa, es que yo ahora estoy en un punto más pro, porque ahora ya es la perfección.

Doctora: Puedo decir por su parte que cada semana me llama y me dice, Electa ¿Qué hago? Es súper disciplinado.

J.J.V: Yo siempre intento arañar, intento arañar, pero vamos.

CH: ¿Qué es a lo que más te cuesta resistir?

J.J.V: Yo siempre le pido un poquito de alcohol, un poquito de alcohol. Fundamentalmente eso. Es que yo prefiero beber a comer. Esto no es nada políticamente correcto.

JORGE JAVIER VÁZQUEZ: "AHORA VEO FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES MÍAS DE HACE TRES O CUATRO AÑOS Y ME DA UN POCO DE APURO"

CH: ¿Has hecho muchas dietas en tu vida?

J.J.V: Sí, me las he hecho todas. Me las he hecho absolutamente todas y luego al final te das cuenta de que lo fundamental es no engañarte. El saber que hay cosas que sabes perfectamente que no puedes tomar y sobre todo cuando vas cumpliendo años. Que lamentablemente es más complicado

CH: ¿Y ejercicio, me imagino, también?

J.J.V: Sí, sí. Eso sí. Eso mucho. Lo que pasa que lo he descubierto todo demasiado tarde, yo esto debería haberlo hecho 20 años antes.

CH: Tampoco te ha ido mal.

J.J.V: Pero me podría haber ido muchísimo mejor y ahora veo fotografías e imágenes mías de hace tres o cuatro años y me da un poco de apuro.

CH: ¿Sí?

J.J.V: Sí. Me da muchísima vergüenza

CH: ¿Por qué ha funcionado? ¿Porque es la dieta ideal o porque te lo has tomado más en serio?

J.J.V: Yo creo que es un triplete: dieta ideal, médico ideal y paciente excepcional. Ya está. A mí me ha servido y supongo que si te la tomas en serio como yo me la estoy tomando, la verdad es que fundamentalmente es una dieta que puedes hacerla para el resto de tu vida, no que sea algo puntual y milagroso. No, es que sabes que tienes que hacer algo así siempre y si no ya sabes a lo que te expones. Sobre todo no engañarte.

JORGE JAVIER VÁZQUEZ: "YO CREO QUE EL GANADOR ESTARÁ ENTRE MIRIAM Y KOALA"

CH: Es mucho esfuerzo porque en el programa estáis rodeados de comida.

J.J.V: Sí, pero yo me llevo mis productos, estoy continuamente. Lo que pasa que al final tuve que acostumbrarme a no caer en la tentación porque aquello era un festival de la calorías, que venían de todos los pueblos de España y cada vez era peor: era que si torrijas, que si bizcochos...

CH: Cómo estás viviendo el éxito de GH VIP Es el share mayor de todas las ediciones que ha habido.

J.J.V: Pues fíjate que ayer estaba pensando, yo creo que nos pasaba a todos, que ha pasado el trimestre de una manera como muy rápida. Es que ya se ha acabado la edición. En la reunión me acuerdo que dije un día: ¿Os acordáis de Oriana? Claro, es que Oriana fue el principio de los tiempos y es esta edición. Ha sido una edición, porque ya fíjate quedan tres semanas, pero ya casi estamos hablando en pasado, ha sido una edición brutal, histórica.

CH: ¿Quién va a ganar?

J.J.V: Yo creo que estará entre Miriam y Koala. No sé lo que puede pasar, no sé ahora. Tanto Miriam como Koala se han expuesto muchísimos a las nominaciones, la gente puede estar cansada de votar o de salvarles. Hay muchísima gente que está de refresco todavía que no se ha tenido que dejar la pasta votando. No lo sé.

JORGE JAVIER VÁZQUEZ: "PACO Y YO TENÍAMOS EL SENTIDO FAMILIAR UN POCO RARO"

CH: ¿Estás pensando ya en ese proyecto que se comenta que habrá de exparejas?

J.J.V: No. Yo ahora ya me voy de vacaciones cuando acabe y luego ya, como pertenezco a la empresa, cuando me llamen.

CH: ¿Qué vas a hacer estas navidades Jorge?

J.J.V: Playa.

CH: ¿Pero te vas?

J.J.V: Sí, sí. Me voy.

CH: ¿Solo? ¿Con la familia?

J.J.V: Playa y ejercicio. Me voy con una amiga.

CH: Comentabas el otro día en plató que estás soltero y que echas de menos a Paco. No sé si las Navidades son una fecha propicia para un reencuentro.

J.J.V: Pues no, la verdad es que no, porque jamás las celebrábamos. Teníamos el sentido familiar un poco raro, porque desde que nos conocimos nos largábamos el día 22 de diciembre y hasta el 7 de enero no volvíamos. Es que tampoco celebro las Navidades. Ni me gustan ni me disgustan, es que no existen para mí.

CH: Disfrutarás al menos.

J.J.V: Pues sí, supongo que sí.

CH: ¿Tienes ganas de alguien nuevo o estás disfrutando de la soltería?

J.J.V: A ver, es que me siento un poco ridículo hablando de estos temas.

JORGE JAVIER VÁZQUEZ: "YO SUPONGO QUE LIGARÍA MÁS SI ME TIRARA MÁS A LAS CALLES, LO QUE PASA QUE NO TENGO TIEMPO"

CH: ¿Estás disfrutando de la soltería después de tantos años?

J.J.V: Menos de lo que quisiera porque tampoco tengo tanto tiempo y hay que echarle tiempo y lo que me falta es tiempo y hoy me han cerrado Grindr por segunda vez.

CH: ¿Por qué?

J.J.V: Por suplantación de identidad, que no se piensan que soy yo el que salgo en la foto. Por segunda vez me he quedado sin Grindr, así que ya no sé qué coño hacer.

CH: ¿Es más difícil ligar incluso con aplicaciones? ¿Crees que la gente ve tu foto y no te cree?

J.J.V: Yo supongo que ligaría más si me tirara más a las calles, lo que pasa que no tengo tiempo, porque los sábados estoy en Deluxe, los domingos estoy en el teatro, los lunes estoy viajando, los martes en la tele, con lo cual así es un poco complicado. No está resultando tan idílico como yo pensaba.

CH: Precisamente por el teatro que has redescubierto una pasión que tenías desde muy joven que tus amigos que te conocen lo han dicho. ¿Es el futuro que te gustaría cuando se pase el aluvión televisivo?

J.J.V: Me encantaría seguir pero yo soy muy consciente de que ahora la gente viene a verme al teatro porque me ve en la televisión, yo tengo que estar ahora haciéndome el público de teatro, todavía no lo tengo. Estamos llenando todos los sitios, tenemos gira hasta julio del año que viene pero me falta picar para que la gente me conozca.

JORGE JAVIER VÁZQUEZ: "ESTOY HACIENDO TRES NOCHES A LA SEMANA, LLEVO UNOS CAMBIOS DE HORARIO TREMENDOS"

CH: Incluso productor en el teatro.

J.J.V: Sí, lo arriesgo yo.

CH: Esa satisfacción que te produce.

J.J.V: Esa inquietud, cuando eres productor tienes que estar pendiente de llenar los sitios, de estar viendo continuamente si los teatros están llenos, de si se venden entradas pero prefiero hacerlo porque así decido yo lo que quiero hacer, con quién quiero trabajar y los proyectos con los que me meto.

CH: En tu blog algunas veces has dicho que no puedes más.

J.J.V: Me pilló un día raro pero que lo relacioné mucho más con el cansancio físico que con todo lo que llevaba detrás. Ten en cuenta que estoy haciendo tres noches a la semana, llevo unos cambios de horario tremendos, me acuesto a las dos y media o a las tres y media, luego tengo que hacer vida normal* Un día me dio como un bajón.