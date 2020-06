Jorge Javier habla alto y claro sobre Ayuso y revela lo que le dijo Errejón sobre ella en privado

El presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, ha confesado en su blog este sábado qué es lo que piensa sobre la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se la que se ha burlado previamente por polémicas como las fotos de la líder del PP en Madrid en el diario el Mundo en forma de luto por las víctimas del coronavirus. En este caso, el periodista ha revelado qué piensa de su gestión al frente de una de las mayores comunidades autónomas de España y ha confesado lo que le dijo en privado Errejón sobre su anterior adversaria en la política regional.

Una publicación en la revista Lecturas, en el blog habitual de Jorge Javier Vázquez, en el que ha arremetido contra Ayuso con frases como “¿qué delito hemos cometido para merecernos esto?” Además, señalaba el presentador de televisión unas declaraciones de la líder regional sobre el mundo de los toros como ejemplo de lo que no le gusta sobre la presidenta madrileña.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al inicio del pleno de la Asamblea de Madrid centrado este jueves en la crisis del coronavirus. EFE/ Chema MoyaChema Moya

Jorge Javier habla alto y claro sobre Ayuso

La principal cara visible de los realities de Telecinco usaba unas declaraciones de Ayuso sobre el mundo de los toros para criticarla como gestora regional: “La vida de ningún torero es fácil, la vida de las personas que rodean a los toreros tampoco. Y son valores con los que realmente siempre me he visto representada”, aseguraba hace meses. “¿Se puede saber qué delito hemos cometido los madrileños para merecer semejante castigo?”

“Hace algún tiempo pensé que Díaz Ayuso tendría que irse a su casa inmediatamente por alguna metedura de pata, pero desde hace unos días he cambiado de pensamiento” confesaba Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, compartía el presentador su pronóstico para las próximas elecciones autonómicas madrileñas, y si Ayuso volverá a ser presidenta. “No solo no se va a largar, sino que ganará las próximas elecciones. No sé por qué extraña razón en Madrid gustan estos perfiles tan estrambóticos”.

Jorge Javier define a Ayuso

A pesar de que Jorge Javier ha criticado en más de una ocasión anteriormente a Ayuso, en este caso le definía de forma feroz: “una señora cuya principal virtud como política es no tener ninguna, lo que la convierte en un ser multifuncional porque lo mismo puede estar presidiendo un gobierno que una farmacia. O un polideportivo. O un estanco. O una administración de loterías. O lo que es mejor: nada, que es a lo que en realidad debería dedicarse. A nada que tuviera que ver con influir en la vida de ningún ser humano”.

Incidía Jorge Javier en su blog que “Isabel Díaz Ayuso no escucha, impone”. “No dialoga, insulta. No elabora discursos, únicamente recurre a Venezuela. Su armazón intelectual es básico y efectista: ella es la buena y lo demás son los malos. Poco bagaje me parece para presidir una comunidad tan importante como la madrileña”, concluye.

Lo que Errejón le dijo en privado sobre Ayuso

Además, el presentador de Telecinco revelaba también en su blog qué es lo que le dijo en privado el líder de Más País, Íñigo Errejón, sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el efecto que tiene en los votantes, asegura, del propio partido 'Más Madrid'.

MADRID, 03/06/2020.- El portavoz de Más País en el Congreso, Iñigo Errejón, durante su intervención en el pleno del Congreso que vota este miércoles la última prórroga del estado de alarma con la que el Gobierno pretende cerrar el proceso de desescalada. EFE/ J.J. GuillénJ.J. Guillén

“Errejón me contó que un día se le acercó una señora muy preocupada porque había oído que los suyos pretendían prohibir la Semana Santa. A mí me sorprende que haya gente que crea esas cosas”, concluía Jorge Javier en su sección habitual.