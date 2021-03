Jorge Fernández estalla contra los vaivenes políticos por las mascarillas: "No aportan ningún beneficio"

El presentador de 'La Ruleta de la Suerte', Jorge Fernández, ha respondido a un tuitero que reflexionaba sobre la última noticia que ha trascendido sobre las mascarillas. "Hemos pasado de la mascarilla no sirve para nada a la mascarilla es obligatoria en la playa aunque no haya nadie. Además de aumentar el hartazgo, estas medidas absurdas solo minan (todavía más) la confianza en los gobernantes (sin lograr ningún beneficio). Sobre esta cuestión, Fernández aplaudía sus palabras: "Absolutamente de acuerdo contigo Marcos. ¡Medidas des-medidas que no aportan ningún beneficio!".

Absolutamente de acuerdo contigo Marcos!! Medidas des-medidas que no aportan ningún beneficio!! https://t.co/LY4UjFuZOg — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) March 30, 2021

De este modo, se retomaba un debate que ya se había producido en redes sociales, a raíz de esta nueva medida que trata de doblegar la curva contra la covid-19. Sobre todo, teniendo en cuenta la época estival que viene en los próximos meses y observando con esperanza la evolución de la vacunación tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Por el momento, los datos no acompañan pues en España la tendencia es estable aunque se ve incrementada día tras día la incidencia acumulada. Con toda esta información sobre la mesa, el presentador de 'La Ruleta de la Suerte' ha hablado de "medidas des-medidas", reflejando así su opinión contraria a las últimas medidas aprobadas por parte del Gobierno en esta pandemia que ya lleva un año en nuestras vidas.

La mascarilla será obligatoria al aire libre aunque haya distancia de seguridad

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes una nueva ley por la que el uso de la mascarilla será obligatorio en cualquier espacio público incluso si se cumple la distancia de seguridad –1,5 metros-. Según la nueva norma, la mascarilla la deberán llevar las personas de seis años en adelante "en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público". Por tanto, será obligatoria llevarla en la playa o en campo abierto aunque haya más de 1,5 metros de distancia interpersonal.

Sólo quedan exentos de llevar mascarilla aquellos que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de esta o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.