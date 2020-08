Jorge Fernández, en plena forma un año después de superar su enfermedad: "¡Empodérate!"

Jorge Fernández, uno de los presentadores con más carisma en la televisión, ha vivido un auténtico calvario en el último año luchando contra la enfermedad que le ha estado provocando una excesiva delgadez. La enfermedad de Lyme, provocada por una bacteria, la Borrelia, transmitida principalmente por la picadura de una garrapata, le ha hecho pasar momentos muy complicados

El presentador comenzó a estudiar qué era lo que estaba dañando su organismo tras ver las consecuencias, ya que no aceptó los primeros diagnósticos que le estaban dando. Cuando por fin supo lo que le ocurría, comenzó un tratamiento que eliminaba el mercurio que fue acumulando en sus venas durante años.

El conductor de La ruleta de la suerte ha publicado una comparación entre dos fotografías de este verano y el anterior en su cuenta de Instagram: “Entre la foto de la izquierda y la de la derecha han pasado 12 meses exactamente”, ha comenzado escribiendo.

El presentador de La Ruleta de la Suerte ha seguido escribiendo en la publicación afirmando que lo que más​ le ha ayudado ha sido “ser consciente de mi situación, de mi problema, de mi debilidad. Eso me llevó a estudiar mucho sobre toda la sintomatología que hacía que estuviera débil”

Jorge Fernández ha querido explicar cómo ha sido el proceso: “Cuanto más sabía, más me ayudó a centrar el tiro de qué necesitaba y de qué profesionales tenía que depender. No todos valen para ciertos momentos claves y críticos”.

“Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para terminar con esto. Todavía me queda mucho camino por recorrer para estar al 100%, pero por lo menos sé cuál es mi camino”, añade el presentador.

Las causas de la enfermedad de Lyme

Asimismo, Jorge Fernández ha contado que “la ayuda médica no sería eficaz si uno no se pone un día delante del espejo y dice: ¡SE ACABÓ!”. A continuación, ha relatado varias de las causas que pueden producir esta enfermedad y los hábitos saludables que hay que seguir para vencerla: “Las causas por las que llegamos a estar así durante años, pueden ser muchas: picadura de una garrapata y consiguiente Borrelia, Babesia, Bartonella… intoxicación por metales pesados, plásticos, pesticidas e hidrocarburos (no os podéis hacer una idea de lo contaminados que estamos sin saberlo), semilleros de bacterias en la boca años después de la extracción de una muela.

Además "como no da síntomas - explica el presentador - ni nos enteramos de que hay infección por bacterias en todo el organismo que afecta la flora de nuestra microbiota, generando disbiosis y alterando nuestro sistema inmunológico. Pueden existir mil razones que ni tus médicos te han hablado de ellas, pero cuando llevas años mal, no puedes depender de lo convencional. Eres tú contra tu sintomatología. Sólo quiero transmitir que con unos hábitos saludables y con la ayuda de los profesionales adecuados según el problema, las cosas empiezan a solucionarse”

Para finalizar, ha mandado un mensaje de superación: “Y eso que a mí todavía me queda mucho camino por recorrer para estar al 100%, pero por lo menos, sé cuál es mi camino. Intenta buscar tú el tuyo y jamás pierdas la fe en encontrarlo. ¡Lucha!”.