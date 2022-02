Jeff Bezos: el duro divorcio de MacKenzie Scott, la historia del padre y su aspiración a controlar el espacio

A Jeff Bezos le gusta ser centro de atención, protagonizar la noticia y, si así lo requiere la actualidad, estar en el epicentro de la polémica. Su influencia en el mundo actual es mucha hasta tal punto que la ciudad holandesa de Róterdam está dispuesta a desmontar su icónico puente Koningshaven, también conocido como De Hef (un monumento histórico de la ciudad), para permitir el paso de su nuevo yate de vela 127 metros construido por la compañía Oceanco. De momento, no tiene el permiso del ayuntamiento, lo que sí está en marcha es la movilización vecinal que ha creado un grupo de Facebook para protestar. Si finalmente se dejara al yate atravesar el Hef para salir al mar, tienen pensado bombardear con huevos podridos la embarcación.

En los Países Bajos se construyen algunos de los yates más exclusivos del mundo. Es normal que para llegar al mar tengan que atravesar los puentes que están en el camino. Lo que pasa con la embarcación que están construyendo para Bezos (con un coste de 500 millones de dólares) es que esta es muy grande, 127 metros de eslora y cuenta con tres enormes mástiles que impiden su paso por el mítico puente que se terminó de construir en 1927 y que tuvo que ser restaurado en 2017.

No se sabe qué nombre le pondrá Bezos a esta última y lujosa adquisición que podría ser similar al Black Pearl, uno de los yates más ecológicos del mundo, construido por la misma empresa.

Los que sí podrán ver el megayate atracado en puerto (el puerto privado de la mansión de Bezos), algunos incluso navegar en él, serán los vecinos de Medina, el tranquilo pueblo del estado de Washington donde tan solo viven 3.000 personas, eso sí, todas con un nivel adquisitivo no menor a los 190.000 dólares anuales. Bezos cuenta con vecinos como Bill Gates.

Uno de los hombres más ricos del planeta

Poco se imaginaba Jacklyn Gise cuando dio a luz a Jeff con tan solo diecisiete años que su hijo se convertiría en uno de los hombres más acaudalados e influyentes del mundo. La última lista de los más ricos del planeta le sitúa en segunda posición con 194 mil millones (el año pasado le quitó la corona de más rico el dueño de Tesla, Elon Musk, que acumula 273 mil millones de dolares).

¿Cómo ha llegado a amasar semejante fortuna? Con imaginación, ambición, persuasión y ganas de comerse el mundo y otros planetas. Brad Stone en 'The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon' ('La tienda de todo: Jeff Bezos y la era de Amazon', si lo traducimos textualmente), asegura que Bezos, "en comparación con otros innovadores de élite de la tecnología (Jobs, Gates, Zuckerberg), Bezos es un hombre privado, pero se destaca por su búsqueda incansable de nuevos mercados, lo que llevó a Amazon a nuevas empresas arriesgadas como Kindle y la computación en la nube, y transformó el comercio minorista de la misma manera que Henry Ford revolucionó la fabricación de automóviles".

Su afán por hacer negocios comenzó cuando era un niño y pasaba los veranos en el rancho de sus abuelos en Texas. Ya entonces ideó un campamento de lectura infantil al que se apuntaron 6 niños que pagaron 600 euros por asistir. El interés por la ciencia y los cohetes espaciales lo compartía con su abuelo Lawrence, y entre sus sueños pueriles, aún por cumplir, es poner en marcha un sistema de hoteles, parques de atracciones y colonias espaciales orbitando alrededor de la Tierra.





En 1986, se graduó en Ciencias Informáticas e Ingeniería Electrónica por la Universidad de Princeton (New Jersey). Enseguida comenzó a trabajar, como programador y, unos años más tarde, como analista financiero en una compañía de inversiones. Su vida cambió el día que comprendió al ver que Internet crecía a un 2.300% anual en número de usuarios, que el futuro pasaba por la red. Dejó Wall Street y comenzó a planificar un negocio de venta de libros por Internet.

Después de convencer a 22 inversores (entre ellos sus padres y hemanos), que invirtieron más de 50.000 dólares en el proyecto, lanzó desde el garaje de su casa en Seattle (a lo mejor les suena): Cadabra, una librería online que vendió su primer libro en 1995.

May,3,,2018,Sunnyvale,/,Ca,/,Usa,-,Amazon





El verdadero nombre con magia: de Cadabra a Amazon

Jeff decidió poner Cadabra a aquella empresa de venta de libros por intenet por su gran aficción a la magia y al famoso "abracadabra" (a la que se atribuye efectos mágicos). El nombre, tan importante para una empresa y su éxito entre el potencial público, no era el más acertado y un año depués de su puesta en funcionamiento, Bezos tuvo que cambiar la nomenclatura.

¿Por qué no era un buen nombre? Porque la gente confudía cadabra con cadáver y porque, como le recomendó un abogado a Jeff, al evocar a la magia era un poco confuso, oscuro.

Jeff y su esposa, en aquel momento, MacKenzie Tuttle se pusieron a buscar un posible nombre, barajaron y registraron: Awake.com, Browse.com, Bookmall.com y Relentless.com (todos esto dominios te redirigen en la actualidad a amazon.com). Ninguno les convecía.

El nombre debía cumplir unas series de condiciones: comenzar por la A para que apareciera de las primeras empresas cuando se buscara en Internet. Jeff se puso a buscar en el diccionario y encontró la palabra adecuada, Amazon, en referencia al río más largo y caudaloso del mundo. Era la definición perfecta para su negocio que tenía que convertirse en la librería más grande del planeta.





El 1 de noviembre de 1994 registraban amazon.com que se presentaba en sociedad el 5 de julio de 1995. Para los amantes de las curiosidades, la flecha que a modo de sonrisa aparece en el logo y que parte de la a y llega a la z significa que puedes encontrar de todo, ya que en la actualidad Amazon es la empresa más grande del mundo con un millón quinientos mil empleados.

En la actualidad, Bezos es Presidente Ejectivo de Amazon, al dejar en abril de 2021 su puesto como CEO. ¿Por qué dio este paso? Pues para ocuparse de su nuevo objetivo que es conquistar el espacio y para ello fundó Blue Origin, con la que construye cohetes que permitan viajes comerciales al espacio a un coste asequible. El 20 de julio de 2021, Bezos, uno de sus hermanos y otros dos turistas espaciales, completaron con éxito el primer vuelo suborbital sin piloto con tripulación enteramente civil.





Mike Bezos, el padrastro que suplió al padre al que no quiere conocer

Jeff nunca ha conocido a su padre biológico, este se separó de su madre cuando él a penas tenía 17 meses. En ese momento, su padre, Ted Jorgensen, era un joven de 18 años y un día decidió dejar a Jacklyn con la que se había casado forzado por la situación.

El periodista Brad Stone contacto con Jorgensen cuando estaba acumulando la documentación para escribir la biografía de Bezos. Ted ni siquiera sabía que su hijo era el famoso fundador de Amazon y actual dueño de The Washington Post. Se puso en contacto con él para pedirle perdón por haber desaparecido de su vida. Según Stone, el millonario le contestó asegurándole que no le guardaba ningún rencor, "no lo culpó por las malas decisiones que tomó cuando era adolescente, le dijo que entendía su situación y al final se despidió deseándole lo mejor".

Nunca, que se sepa, han mantenido un encuentro. Esto se debe a que Jeff siempre ha considerado a Miguel Bezos, Mike, como su verdadero padre aunque no le diera la vida. "Mi papá es mi papá verdadero, no mi papá biológico. Su nombre es Mike. Es un inmigrante cubano"

Mike Bezos, llegó a Miami en 1962 huyendo de la Cuba de Fidel Castro que había derrocado a Batista. Con una beca para refugiados cubanos llegó a Albuquerque (Nuevo México) donde le esperaba una nueva vida. Allí conoció a Jacklyn Gise con la que se casó y adoptó a Jeff, este no supo hasta los 10 años que no era su verdadero padre.





El escándalo que acabó con su matrimonio con Mackenzie

El divorcio de Jeff y su esposa MacKenzie Scott ha derramado mucha tinta en los medios de comunicación. En 2019 se separaban después de 25 años de matrimonio y cuatro hijos en común. Tras una dura negociación llegaban a un acuerdo: MacKenzie obtendría 35 mil millones de dólares y un 4% de las acciones de Amazon (así se convertía en una de las mujeres más ricas del mundo). Renunciaba a su parte en The Wasgington Post y en Blue Origin.





Todo el proceso del divorcio fue un periodo muy complicado para el empresario que reconoció ante los ejecutivos de Amazon que estaba viviendo un infierno: “Levanten la mano si creen que han tenido una semana más dura que yo”. Una muestra de que los ricos también lloran.

¿Cuál fue el detonante para terminar con una vida en común de más de dos décadas? El romance vivido por Jeff con Lauren Sánchez, presentadora de televisión, reportera y actriz que estaba casada Patrick Whitesell, un agente de Hollywood, con quien tiene dos hijos: Evan y Ella.





Apaciguadas las aguas del revuelo por los mensajes que se enviaban Jeff y Lauren y que publicó la revista sensacionalista National Enquirer, la parejadisfruta de una discreta en su mansión de 2.500 metros cuadrados. Por su parte, Mackenzie se ha vuelto a casar. Su marido, Dan Jewett es el profesor de ciencias de la escuela a la que asistían sus hijos en Seattle.