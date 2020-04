Irantzu Varela pide no aplaudir al Ejército y David Summers responde: “Aplaudo a quien me sale de...”

La feminista radical Irantzu Varela ha pedido este lunes no aplaudir tanto a Policía como a Ejército durante el confinamiento por el coronavirus en España, algo que ha varias figuras de la música no ha gustado nada. En un vídeo compartido por el cantante José Manuel Soto en su perfil personal de Twitter, el vocalista de 'Hombres G', David Summer ha respondido de lo más contundente a las palabras de la twittera reivindicando el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La colaboradora de La Tuerka, el canal de youtube donde presenta espacios de entrevistas Pablo Iglesias. Unas palabras de Varela que han provocado todo un revuelo en redes sociales, con críticas mayoritariamente a la feminista y palabras de apoyo y respaldo tanto a la Policía como al Ejército.

VARELA: “SE PASAN POR ALTO LOS DERECHOS HUMANOS”

Inrantzu Varela publicaba un vídeo desde el balcón de su casa, a través del medio digital Público, donde presenta un programa también uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero. “No aplaudas a la Policía o al Ejército, esta gente forma parte de las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado”, comenzaba el vídeo la feminista.

Irantzu Varela, de Podemos, colaboradora de La Tuerca, o La Puerca, como era? pic.twitter.com/nXuhwQ4ut5 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) April 5, 2020

“Si les ves ayudando a alguien, haciendo el bien, que no se te olvide que es su trabajo, ya les pagamos, no hace falta que les aplaudas”, reclamaba enfadada la Varela en el vídeo, grabado desde su propia casa por el confinamiento. “Y, por si no te has enterado, si eso significa que no tienes balcón o no estás viendo las redes sociales, se están aprovechando de la excepcionalidad para pasarse un poco por alto los derechos humanos y para considerar que se puede aplicar la brutalidad y ejercer la violencia”.

En cualquier caso, no es ni mucho menos la primera vez que Varela se muestra polémica en redes o en televisión. Recurrente en La Tuerka, el canal online fundado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, donde protagonizó más de una entrevista.

RESPUESTA CONTUNDENTE DE DAVID SUMMER

El cantante José Manuel Soto, muy activo en redes sociales, compartía a través de su perfil personal el vídeo protagonizado por Varela. Junto a las imágenes, escribía el artista sevillano: “Irantzu Varela, de Podemos, colaboradora de La Tuerca, o La Puerca, ¿como era?”. Pero era la respuesta del vocalista de la mítica banda Hombres G, David Summer, quien era más contundente contra la feminista también en su perfil personal en redes sociales.

Yo aplaudo a quien me sale de los cojones. No te jode... — David Summers (@DavidSummersHG) April 5, 2020

“Yo aplaudo a quien me sale de los cojones. No te jode...”, escribía Summer en Twitter. Unas palabras que recibían aplausos prácticamente de manera unánime. “Bravo” o “bien contestado”, eran la mayoría de comentarios al hilo de la respuesta de Summer.

MUESTRAS DE APOYO AL EJÉRCITO Y LA POLICÍA

Y es que estos días no han sido pocas las muestras de apoyo tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como al Ejército en España por su labor durante el confinamiento. Tal fue el caso en Huesca, donde un vecino les homenajeó con el himno de España.

Al escucharlo, el conductor de un vehículo militar frenaba, salía y se cuadraba al son del himno del país. El momento duraba en torno a un minuto bajo un respetuoso silencio. Una vez acabado el himno, los vecinos han roto a aplaudir y uno de ellos ha gritado: "¡Vivan las fuerzas Armadas!". El militar se ha subido de nuevo al vehículo y ha proseguido su camino hacia la misión encomendada.