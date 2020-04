Se inventa que tiene coronavirus en Facebook y acaba arrestado

La crisis del coronavirus está azotando gravemente a Estados Unidos, siendo este país el más afectado del mundo por la pandemia con 856 mil ciudadanos contagiados. Las discrepancias entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y los senadores de cada estado está complicando la convivencia, además. Varios grupos de personas se han manifestado en contra del confinamiento en los hogares. Por lo que hacer bromas sobre el coronavirus no es la mejor idea ahora mismo, pero eso no lo debió de pensar este joven.

Un estadounidense se inventa por Facebook que tiene coronavirus

Michael Lane Brandin, un joven de Estados Unidos, pensó que sería interesante “realizar un experimento social” sobre el coronavirus con sus contactos de Facebook. Por lo que realizó una publicación en la que afirmaba haber dado positivo en COVID-19 y que los doctores que le habían atendido le habían dicho que el virus se propagaba por el aire.

Ante este mensaje su perfil de Facebook se llenó de mensajes solidarios y de deseos de ánimo. A los amigos de Brandin que le escribieron por privado para preguntarle por su estado de salud sí que les dijo la verdad, no estaba contagiado y gozaba de una estupenda salud.

De lo que no era consciente el joven era del revuelo que había provocado fuera de la red social. El condado de Tyler, donde él residía en Texas se hizo eco de la noticia. Todo esto ocurrió unos días antes de que se entraran en vigor las medidas de confinamiento en todo Estados Unidos y el pánico empezó a ese condado. La gente llamaba al hospital para preguntar por medidas de prevención con miedo a contraer el virus.

El rumor sobre su positivo en coronavirus fue más allá de Facebook e intervino la policía

Ante el revuelo la policía decidió intervenir y contacto con Michael, le pidió que modificara su publicación de Facebook y aclarara que todo era parte de un experimento y que no tenía coronavirus. Michael así lo hizo, pero ya era tarde para parar el rumor.

La fiscalía del distrito realizó una denuncia oficial contra Michael y el juez del condado emitió una orden de arresto contra el joven por el delito de 'falsa alarma', una ofensa menor de clase A. La fianza se fijó en 1.000 dólares.

Finalmente, el estadounidense fue puesto en libertad, pero no aseguró estar arrepentido por las consecuencias de sus actos. En su opinión, su experimento consiguió demostrar lo que él pensaba, la gente se cree todo lo que lee en las redes sociales y no contrasta. Pero su “exitoso” estudio fue la consecuencia de que perdiera su trabajo y no pudiera pagar su máster.