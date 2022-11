El 5% de la innovación tecnológica verde mundial es española

Somos seres contaminantes. La gran mayoría de las actividades que realizamos producen contaminación, ya sea acústica, lumínica o atmosférica. Hacerle frente pasa por idear nuevas soluciones con las que minimizar el impacto y sus consecuencias para el planeta. Y España, gracias a las renovables, está a la punta en innovación tecnológica verde, llegando a representar en varias ocasiones más del 5% a nivel mundial.

¿En qué punto está España?

España y la Unión Europea buscan la neutralidad en carbono para el año 2050. La neutralidad de carbono se consigue cuando se emite la misma cantidad de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera de la que se retira por distintas vías, lo que deja un balance cero, también denominado huella cero de carbono. Para ello se han puesto en marcha planes energéticos a medio y largo plazo.

En el caso concreto de España, contamos con un borrador del plan a medio plazo, el conocido como Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, más completo y ambicioso que muchos de los borradores de los otros países miembros. La evaluación de la Comisión Europea al plan español ha sido, de momento, bastante positiva.

España tiene el segundo nivel más alto de penetración de capacidad de energía eólica después de Alemania, una energía solar fotovoltaica muy competitiva y una infraestructura de transporte de gas muy desarrollada que podría ser utilizada para transportar hidrógeno.

Según el último informe elaborado por la Oficina Europea de Patentes las tecnologías predominantes en estos últimos 15 años, en invenciones nacionales, son:

La energía solar fotovoltaica ocupa la primera posición con un 40% del total de ideas referidas a innovación verde. La energía solar captada es transformada a través de los paneles solares, posteriormente es enviada al inversor para ser transformada en corriente para poder ser usada en el circuito eléctrico de la vivienda. La energía eólica (23%), que almacenamos mediante medios como los molinos de viento. La hidráulica con un 12 % ocupa la tercera posición.





¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta España?

El objetivo es alcanzar un 42 por ciento de renovables para el 2030, llegando al 24 por ciento en el sector eléctrico, según los investigadores del CSIC, “nuestro país está llamado a jugar un papel clave en el futuro desarrollo y comercialización de las energías renovables”. Contamos con recursos naturales, un alto nivel de avance tecnológico y el reconocimiento internacional.

Pero aún quedan retos pendientes. Entre ellos y según Greenpeace “España tiene que elevar la reducción de emisiones de CO2 para 2030 un 50 por ciento sobre los niveles de 1990”. Hay margen y debemos acelerar porque actualmente no llegamos al 23 por ciento.

Según el último informe elaborado por el Foro Económico Mundial, España se sitúa ahora mismo en el puesto número 17 en transición ecológica de un total de 150 países. Estamos por delante de países como Alemania, Estados Unidos o Italia.

Tecnologías útiles para el medioambiente

Algunas de las tecnologías que desde ya están ayudando a reducir el impacto medioambiental son la impresora 3D, las turbinas, el hidrógeno verde o la bioingeniería.

La impresora 3D no puede ser considerado como tecnología verde, sino como una herramienta que puede ayudar a mejorar el medioambiente, dependiendo de cómo se use. Se puede implementar a cualquier ámbito de nuestra vida. Por ejemplo, un albañil que necesite una pieza con una forma concreta, y no la encuentre en el mercado, puede fabricarla a medida en pocas horas gracias a estas impresoras.

Hay distintos tipos de impresoras 3D. Están las impresoras más básicas, que se pueden encontrar en el mercado por un precio de 250 euros. Y normalmente se utilizan para hacer plantillas y maquetas. Luego existen otras impresoras más profesionales y complejas, usadas en laboratorios, grandes industrias o para realizar piezas en estructuras complejas.

Por otro lado, tenemos las turbinas, son la opción económica y rentable para que las empresas que se dedican a la distribución del agua puedan generar su propia energía verde.

Estas turbinas se podrían trasladar también al ámbito familiar de la vivienda, es decir, un ciudadano podría generar su propia energía. Es una energía que cada vez es más económica y accesible, en unos años será normal encontrarse con estos elementos en pequeños pueblos y casas unifamiliares. Se pueden usar en pequeña escala en redes de agua o de riego, como son los depósitos de agua potable balsas de riesgo.

Si hablamos de hidrógeno, tenemos que partirde la base de que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. El hidrógeno verde se produce mediante la separación de la molécula del agua en oxigeno e hidrógeno. Esa energía se puede acumular y almacenar.

En el caso de la bioingeniería, no lo podemos considerar tecnología verde, pero si es cierto que la bioingeniería nos permite construir biomateriales mucho más reciclables, es decir, una producción y una degradación mejorada, que reducen el impacto sobre el cambio climático.

La bioingeniería puede modificar bacterias para producir productos químicos u órganos de tejidos. Se podría incluso sustituir tejidos humanos dañados por lesiones o enfermedades.

Ejemplos prácticos del uso de las tecnologías verdes

Se puede crear un jardín vertical con una impresora 3D. Fabricio Santos, trabaja en el estudio de arquitectura Fabrica de fabricantes y creado el jardín vertical del Mercado Vallehermoso de Madrid. Con la impresora han creado macetas de material termo plástico al que han añadido un sistema de captación solar, que por la noche ilumina la fachada del mercado. Santos nos explica que no es la única forma de ayudar al medioambiente, “con una impresora 3D puedes imprimir distintos materiales para los que necesitarías varias máquinas diferentes”. También reduces la emisión de CO2 evitando el traslado de esas máquinas a distintos destinos “puedes mandar el proyecto por email desde Madrid y que se imprima en China sin tener que mandar ningún contenedor”.

El hidrógeno verde tiene varios usos, entre otros podemos crear combustible verde. José Manuel Serra, investigador del CSIC, nos ha contado a COPE como generan combustible para los aviones. “Es la mezcla del CO2 biogénico, es decir, ese dióxido de carbono que puedes recoger por ejemplo de los residuos de los vertederos o estiércol de animal, con el hidrógeno verde. A partir de ahí creas combustible verde”. Un combustible que se está estudiando, puede llegar a hacer que los materiales sean más duraderos al degradarlos menos.

La bioingeniería se puede aplicar a la medicina. Como explica en COPE Josep Samitier, director del Instituto de bioingeniería de Cataluña, intentan analizar como producen energía los sistemas biológicos, para copiarlo o mejorarlo, “es como mirar como vuelan los pájaros para luego poder reproducirlo e ir más allá diseñando por ejemplo el vuelo de un avión”. Eso es lo que hacen con las bacterias, analizan cómo funcionan para ver como producen energía o degradan los materiales que necesitan y a partir de ahí diseñan materiales que lo mejoran.

Pero la bioingeniería también la podemos usar para cuidar la salud de los animales de granja y para mejorar la cadena alimenticia, o para limpiar los mares o océanos, mejorando el aire que respiramos y el impacto medioambiental.