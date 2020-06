La información secreta que esconde tu WhatsApp y que desvela todo sobre ti: así te afectaría que se descubra

WhatsApp se ha convertido en una aplicación indispensable para la mayoría de las personas. La famosa app de mensajería instantánea cuenta con 2000 millones de usuarios en todo el mundo. Un dato de vértigo que pone de relieve el gran éxito que ha despertado esta forma rápida de comunicarte con cualquier persona que está en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, pese a su arrolladora popularidad, esta aplicación guarda muchos misterios que la mayoría de usuarios desconocen completamente.

WhatsApp Inc. fue fundada en 2009 por Jan Koum, un programador de ordenadores ucraniano que llegó a Estados Unidos a principios de los años noventa, sin hablar prácticamente inglés. Koum, que ahora tiene 44 años, ya había trabajado previamente en empresas como Adobe y Apple, además de ser el director del equipo de operaciones de plataforma de Yahoo!.

Originalmente, WhatsApp era una especie de agenda "inteligente" donde se podía ver qué estaba haciendo cada persona, a fin de saber si estaba disponible para hablar o si era mejor contactar con ella en otro momento. Poco a poco fue evolucionando hasta la aplicación de éxito que es hoy. En 2013 introdujo una modalidad de pago, que le hizo más vulnerable frente a directos competidores como Telegram. Sin embargo, a día de hoy WhastApp sigue siendo la aplicación de mensajes instantáneos más popular y sigue innovado mes a mes. Su últimoa novedad es la posibilidad de enviar y recibir dinero de sus contactos sin salir de la aplicación. Ya se está probando en Brasil o India y muy pronto esta opción llegará a España. La llegada de este servicio de pagos a España podría poner las cosas difíciles a Bizum, la principal app de transferencias personales de dinero en nuestro país, que cuenta con el apoyo de varios bancos.

Como hemos señalado, WhatsApp encierra muchos secretos a simple vista difíciles de encontrar. Información que, si alguien conoce y accede a tu WhatsApp, permite saber más cosas de ti de las que imaginas. Incluso de las que pueden leerse en los chats privados. La aplicación permite saber, por ejemplo, con qué contacto hablas más. ¿Con tu madre? ¿Con tu padre? ¿Con tu mejor amig@? ¿Tu novi@? Hay una manera de encontrar a las personas a las que envía más mensajes y cuánto almacenamiento ocupa cada persona. Si quieres saberlo, basta que sigas esta ruta en tu teléfono móvil: Configuración> Uso de datos y almacenamiento> Uso de almacenamiento> Seleccionar contacto.

LA ÚLTIMA VEZ CONECTADO Y EL DOBLE CHECK AZUL

Por supuesto, dos de las opciones que más molestas y que atacan tu privacidad se refieren a la última vez que has estado online y si has leído un mensaje que has recibido. Ambos aspectos también tienen solución. Si quieres que nadie vea cuándo ha sido la última vez que has consultado WhatsApp sigue la siguiente ruta: Configuración> Cuenta> Privacidad> Último visto> Cambiar a Nadie.

Si quieres que el doble check no aparezca en azul - y por lo tanto nadie sepa con seguridad si has leído su mensaje - puedes cambiarlo así según tengas un móvil android o iOS.

iOS: Configuración> Cuenta> Privacidad> Desactivar recibos de lectura.

Android: Configuración> Cuenta> Privacidad> Desactivar recibos de lectura.

Si tampoco quieres que las fotos y vídeos que te descargas de WhatsApp se almacenen en tu teléfono debes hacer lo siguiente:

iOS: Configuración> Chats> Desactivar Guardar en rollo de cámara.

Android: Configuración> Chats> Desactivar Mostrar medios en la galería.

Por último, suele ser habitual que leamos un mensaje pero en ese momento no podemos contestar. Sin embargo, al haberse quedado como leído, a veces olvidamos responder. ¿Hay alguna manera de, como tenemos en el correo electrónico, marcar ese mensaje como "no leído"? La respuesta es "sí".

iOS: Chats> Desliza el dedo de izquierda a derecha> Marcar como no leído.

Android: mantén presionado chat> Abrir menú> Marcar como no leído.

