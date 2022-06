La inesperada respuesta de un restaurante a una joven que se le bloqueó la tarjeta de crédito: “Casi colapso”

Una usuaria compartía en redes sociales la inesperada respuesta que había recibido de parte de un restaurante en el que no podía usar la tarjeta de crédito porque estaba bloqueada. Una situación que más de uno habrá sufrido en alguna ocasión: llega acompañado a un restaurante en el que pide y cena tranquilamente y, a la hora de pedir la cuenta y pagar, no puede utilizar las tarjetas de crédito y, desafortunadamente, no lleva efectivo encima.

La situación no es estrictamente similar a la de Diana pero, tal y como relata, debió ser igual de angustiosa. Así lo comentaba en su perfil de Linkedin, donde compartía la anécdota en un restaurante de la ciudad hawaiana de Honolulu durante unas vacaciones. “Les quiero contar algo que me acabó de suceder, y lejos de quejarme, me parece interesante analizar los esquemas de atención al cliente que pueden manejar las diferentes empresas”, comentaba en su perfil. Una publicación que ya se ha vuelto viral, con más de 2.000 comentarios y 50.000 reacciones.









Se le bloquea la tarjeta en un restaurante



“En estos momentos, me encuentro en Estados Unidos. Antes de viajar, le avisé a Itaú, mi banco en Colombia, que iba a viajar para no tener problemas con mi tarjeta de crédito, la cual he venido usando sin problemas hasta hoy”, explica Diana en sus redes sociales. “Entro a un restaurante, después de un día cansado, sola, para relajarme un poco, a comer y tomar algo. Al intentar pagar la cuenta: "Tarjeta bloqueada por posible fraude", narra.

Y es que la reacción de la joven, como explica, fue de “casi colapso”. Por parte de Visa, la empresa encargada de la tarjeta, le aseguraron que no podían arreglar el bloqueo: “No podemos hacer nada, comuníquese con su banco”. “Usuaria de Visa hace mil años, inclusive trabajé ahí y tengo una tarjeta dizque lo asiste a uno en otro país”, añade. .

Además, asegura que la comunicación con el banco Itaú de Colombia era “imposible”. “Estoy fuera del país, no tengo como hacer una llamada internacional. No me contestan los correos y no veo otros canales de comunicación”, continuaba explicando. Una situación a la que no le faltaba ningún contratiempo, salvo por la reacción del restaurante en el que se encontraba: el Moku Kitchen, que le replicó con un mensaje inesperado.









La respuesta del restaurante



Tal y como explica Diana en Linkedin, el restaurante se desentendió del cobro y le perdonó el pago de la comida: “Disfruta tu comida y tu viaje, entendemos por lo que puedes estar pasando. Todo tu pedido es cortesía de la casa”. “Nunca me habían visto en la vida, yo igual tenía cómo pagar en efectivo y no me quisieron recibir el dinero, yo me emocioné hasta el alma”, detallaba emocionada.

“Conclusión: El problema de la tarjeta sigue sin resolverse y mañana pensaré que hacer, pero de lo que sí estoy segura es que este restaurante ahora es mi preferido, volveré, traeré gente y además la comida más deliciosa que he comido por estos lares. Si están en Honolulu, por favor no dejen de pasar por acá. Cliente fiel y agradecida a partir de hoy”, concluía en agradecimiento al establecimiento.