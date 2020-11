La inesperada consecuencia que ha tenido para Elena Cañizares su ascenso a la fama: "Me arrepiento"

Durante el pasado fin de semana se ha hecho viral en las redes sociales la historia de Elena Cañizares, la estudiante de enfermería que dio positivo en coronavirus. Elena compartió a través de su cuenta de Twitter los mensajes que había intercambiado con sus compañeras de piso a través de un grupo de WhatsApp. Elena les anunciaba que había sido positivo y que, por lo tanto, debía guardar cuarentena. Sus compañeras, sin embargo, se negaban a que se quedara en el piso por miedo a contagiarse y le pedían que se marchara a casa de sus padres para guardar allí la cuarentena.

Después del revuelo que se causó, Elena decidió borrar el hilo de Twitter en el que había compartido estos mensajes y volvía a escribir un nuevo hilo en el que la estudiante pedía que dejaran de acosar a sus compañeras.

"No voy a hablar más del tema del hilo para ver si así se calman las cosas. No os pedí que las buscáseis, de hecho os he pedido por favor que lo dejéis estar, no vais a ayudar a nadie acosando a la gente, con todo el apoyo que he recibido tengo para años de felicidad y reconforte", ha escrito la estudiante de enfermería.

Hasta que no deje la gente de acosar a gente por el mero hecho de llamarse Rocío, Ángela o Lucía, y por relacionarse conmigo de alguna forma, no voy a hablar más del tema del hilo para a ver si así se calman las cosas. No os pedí que las buscaseis, de hecho- — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 23, 2020

El hilo no termina ahí, ya que Elena Cañizares continúa diciendo: "No vais a encontrarlas porque las he desvinculado de mi vida para que esto no pasase y os pido por favor que dejéis de hablar a gente que se llama como ellas porque van a mis clases, tengo fotos con ellas y demás, porque ellas no tienen culpa de esta situación y les estáis creando mucho dolor y ansiedad".

A continuación, Cañizares admite que se arrepiente de haber subido el primer hilo de Twitter "por el daño que está causando a mis excompañeras de piso" porque cree que "todos cometemos errores y me he convertido en eso que yo mismo criticaba, en la cultura de la cancelación del public shaming". Motivos por los que ha decidido borrar el hilo.

Me arrepiento de haber subido este hilo por eso, y por el daño que les está causando a mis excompañeras de piso, porque todos cometemos errores y me he convertido en eso que yo misma criticaba, en la cultura de la cancelación y del public shaming- — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 23, 2020

"A pesar de que el daño ya está hecho, no puedo volver al pasado, solo puedo borrar el hilo y dejar de hablar del tema", continúa el nuevo hilo de la estudiante. Sin embargo, ha agradecido el apoyo que ha recibido y ha anunciado que en las próximas antrevistas que conceda va a centrarse "en hablar del problema de la criminalización del covid y de las discriminación hacia los sanitarios y enfermeros". Finalmente advierte que "no cobro nada por las entrevistas, solo quiero aprovechar estos días que la gente me hace caso para intentar concienciar sobre este problema y sobre la situación que me ha tocado vivir".

para intentar concienciar un poco sobre este problema y sobre la situación que me ha tocado vivir, que es algo que compartimos muchos enfermos y sanitarios. Muchas gracias una vez más, os quiero a todos aquellos que habéis sido tan amables conmigo �� — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 23, 2020

"Está recibiendo mucho acoso"

Los mensajes de Elena Cañizares no han quedado hace. Esta misma tarde ha publicado un nuevo mensaje en el que pide que "dejéis a mi amiga Rocío en paz, -y a cualquier persona que se llame Rocío, Ángela o Lucía también-. Está recibiendo mucho acoso, por favor, parad, va a ir a denunciar a los usuarios que la insulten". A continuación, la estudiante ha adjuntado varios pantallazos de conversaciones de su amiga Rocío, en la que un usuario la acosa a través de las redes sociales.