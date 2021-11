La increíble historia de la niña de nueve años que defendió a su madre mientras estaba siendo atracada

La policía de West Palm Beach, Florida, la ha catalogado como la niña héroe, y no es para menos. La menor, una niña de 9 años, auxilió a su madre cuando estaba siendo atracada por un delincuente para arrebatarle sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron a principios de noviembre. La pequeña Journee Nelson estaba comprando en un supermercado junto a su madre, Danielle Mobley, en la avenida Broadway de West Palm Beach. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad obtenidas por la cadena WPTV, se aprecia a Journee y Danielle caminando hacia su automóvil en el estacionamiento cuando Demetrius Jackson, de 29 años, corrió hacia ellas y atacó a Mobley.

Al escuchar los gritos de la madre, Journee fue en su auxilio y, en un ataque de desesperación, la menor empezó a golpear al hombre en la cara. En la grabación se puede ver cómo el agresor tira al suelo a la madre y tira de ella para coger su bolso y, en ese momento, es Journee la que sale corriendo del asiento del pasajero del coche y defiende a su madre, dando varios puñetazos al ladrón.

WOW. A 9-year-old girl ran to her mom's defense this month when a man attempted a daytime robbery along Broadway Ave. @WestPalmPD will recognize the child today for her bravery. ??A man was later charged with robbery and battery causing great bodily harm. @WPTV@FOX29WFLXpic.twitter.com/hOqQfbqr07