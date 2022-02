Incapacidad permanente a causa de las migrañas

No es un dolor de cabeza. Cinco millones de personas en España sufren migrañas, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Y según la OMS es la octava enfermedad que produce más discapacidad en la humanidad. Es el caso de Paula. Tras luchar ante la Seguridad Social y la Justicia consiguió que un tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declarase su incapacidad permanente absoluta para trabajar.

Un largo camino, dice Paula a COPE, porque es una enfermedad difícil de demostrar. El médico tiene que creer a quien lo sufre, no hay nada que lo pueda medir. En su caso, sufría, y sufre, migraña crónica diaria. Abusaba de analgésicos, no le hacían efecto los tratamientos, y padece, además, fibromialgia. Todo ello le llevó a una depresión, y también a la anorexia, insomnio, problemas de concentración y memoria. “No podía levantarme, no podía ir a trabajar, tenía mucha ansiedad”, nos cuenta. Es una enfermedad invisible que te provoca náuseas, vómitos, mala visión, te agudiza el oído y el olfato. No te puedes mover, relata.

Estuvo un año y medio de baja y al término la Seguridad Social le dio el alta. Decidió dejar de trabajar porque no podía. Y empezó su lucha. Otro año y medio. Presentó una solicitud de incapacidad permanente ante el INSS, fue desestimada, acudió a la Justicia, a primera instancia, también se lo desestimó. Pero el TSJ de Madrid le dio la razón y le concedió la incapacidad permanente absoluta, incapacidad revisable cada cierto tiempo hasta la edad de jubilación.

Un largo camino en el que Paula gastó mucho dinero en Sanidad privada y en abogados. Su abogada, Nekane Ramos, de Campmany Abogados, cuenta a COPE que es una lucha dura por la dificultad para demostrar la enfermedad. Una enfermedad sobre la que hay mucho desconocimiento porque mucha gente piensa que es un simple dolor de cabeza. Y eso también cuesta que lo entiendan los tribunales. Es difícil de medir y no se tiene en cuenta como otras enfermedades. “No se puede sacar un trabajo adelante cuando se falta más de 15 días al mes a causa de una migraña” nos dice la letrada. Eso lo entiende el empresario y el trabajador. Y es muy complicado vivir esta situación, que afecta a todas las esferas de la vida.

Nekane Ramos nos habla de lo complicado que es el reconocimiento de la incapacidad por vía administrativa, por lo que muchos afectados, al denegarles la incapacidad, no continúan con el procedimiento. Se desestima de forma sistemática. Y el INSS se ahorra dinero con las incapacidades. Juega con ello, según la letrada. No es la primera sentencia ni será la última.