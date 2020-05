Imágenes del día: la vuelta a la carga de Joaquín y la "belleza" de la que ha estado separado David Cantero

El coronavirus no aleja a las celebridades de las redes sociales. A través de ellas nos muestran cómo llevan el inicio de la desescalda y nos hacen más ameno el tiempo que todavía nos queda en casa hasta que todo vuelva a la normalidad.

Joaquín Sánchez

El futbolista y capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha subido a su cuenta de Instagram una foto en la ciudad deportiva de su club en la que aparece sometiéndose al test del coronavirus. El extremo del Puerto de Santamaría ya está listo para volver al trabajo: "Parece que poco a poco volvemos a la normalidad. Hoy ha tocado pruebas antes de poder empezar con el equipo. Vamos a por ello", ha escrito Joaquín.

Cristina Cifuentes

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha compartido en sus redes sociales un mensaje llamando a la prudencia en este inicio del desconfinamiento: "No sé si Madrid finalmente pasará a la “fase 1” o se quedará en la “fase 0”... pero mientras en mi barrio los transeúntes no utilicen mascarillas, guantes y se mantengan las “distancias sociales”, evitaré salir a pasear, comprar o hacer deporte... excepto para ir a trabajar", ha señalado la exdirigente regional.

Juanma Moreno Bonilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha asistido este jueves a un acto de homenaje a las víctimas de la pandemia. "Banderas a media asta y un sentido #MinutoDeSilencio en memoria de las personas fallecidas por #COVID19. Hoy iniciamos una semana de #luto oficial para rendir un público homenaje a las #víctimas y a sus familias. Tienen el apoyo y el cariño de todos", ha escrito el presidente popular.

David Cantero

El presentador de informativos Telecinco ha querido compartir con sus seguidores un detalle de su confinamiento en casa, en concreto sobre su guitarra. "He pasado todo el confinamiento lejos de esta belleza, la estaba ajustando el luthier justo cuando se decretó el estado de alarma y hoy ha vuelto a casa, dónde todos deberíamos estar la mayor parte del tiempo... Esto no ha terminado aún, el peligro de contagio sigue ahí fuera, no creo que nadie quiera volver a empezar ni que regrese lo peor de esta pesadilla... Seamos prudentes! Cuesta tanto comportarse de forma cívica, como buenas personas?...", ha escrito Cantero.