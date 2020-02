Illa afirma que "no les temblarán las piernas" en la lucha contra el tabaco

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que desde su departamento abordarán todos los problemas de salud pública, entre ellos la lucha contra el tabaquismo, sin que les "tiemblen las piernas" y ha asegurado que van a ir "un paso más allá" aplicando un conjunto de medidas para endurecer la ley del tabaco.

Así lo ha manifestado este jueves al término de la reunión que ha mantenido con organizaciones contra el tabaquismo, a quienes ha informado de sus planes para la ley del tabaco, que, según adelantó en una entrevista con EFE, pretende endurecer con una revisión de la fiscalidad y otras medidas sobre las nuevas formas de fumar, como el vapeo.

"Hay que ir un paso más allá para aplicar un conjunto de medidas adicionales (...) No vamos a transigir en lo que sea trabajar en beneficio de la salud pública de los españoles. Todos los problemas de salud pública los vamos a abordar basados en la evidencia científica y sin que nos tiemblen las piernas", ha asegurado Illa.

El titular de Sanidad no ha adelantado ninguna de las líneas de trabajo que tiene previsto poner en marcha para luchar contra lo que ha calificado como "uno de los problemas más graves y evitables" que tiene España en materia de salud pública, si bien ha emplazado a su comparecencia en el Congreso el próximo 27 de febrero para conocer "algunas de las medidas" que va a adoptar.

En cualquier caso, Illa ha recalcado que el compromiso de Sanidad es "firme" y su actuación será "decidida" en la lucha contra el aumento del tabaquismo, que, según ha recordado, cada año causa unas 58.000 muertes en España.

Entre las líneas de trabajo que está estudiando Sanidad, Illa ha señalado que revisar la fiscalidad, que en España supone el 80 % del precio final del tabaco y prácticamente duplica la de las bebidas alcohólicas.

El ministro ha explicado que Sanidad está trabajando en dos líneas que comprenden las nuevas formas de fumar, como el vapeo y lo relativo a los espacios libres de humo para aumentar la protección de los no fumadores.

"Las nuevas formas de consumo de tabaco también son objeto de regulación porque la evidencia científica ha demostrado que no son saludables", ha señalado Illa, que ha incidido en la "urgencia" que hay para adoptar las nuevas medidas: "No hay que relajarse y no lo vamos a hacer".

En cuanto a los espacios sin humo, el ministro ha advertido de que se tendrá en cuenta "todo lo que afecta a los menores" con el objetivo de evitar nuevas adicciones en gente joven y en los lugares en los que los jóvenes puedan estar.

Illa ha agradecido a las organizaciones con las que se ha reunido "todas las opiniones" que le han trasladado, entre ellas también la petición de que se amplíe la financiación de algunos fármacos para dejar de fumar (desde el pasado 1 de enero Sanidad financia por primera vez dos medicamentos que pueden beneficiar a personas con problemas de adicción al tabaco).

El presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Andrés Zamorano, ha hablado en nombre de las entidades que han acudido a la reunión para recalcar que el tabaquismo es un "problema evitable que se ha convertido en urgente" y por ello ha reclamado un plan nacional de tabaquismo.

Zamorano ha sostenido que "lo que funciona realmente" para luchar contra este "problema de salud pública número uno" es un paquete de medidas, si bien ha opinado que aumentar la fiscalidad del tabaco sería la "medida estrella", porque, según ha dicho, hay estudios que demuestran que "es lo que funciona mejor".

Además del CNPT, en el encuentro han participado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (Faecap), la Fundación Más que ideas, Porque Nosotros Sí! XQNS y Nofumadores.org.

También han asistido a la reunión la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (Sedet), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyt), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).