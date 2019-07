Ignacio Luque, paciente con hidrosadenitis supurativa, recorre 5.000km en bicicleta para concienciar sobre la enfermedad

Ignacio Luque, paciente con hidrosadenitis supurativa, ha completado un viaje de 5.000 km en bicicleta recorriendo la geografía española y portuguesa, y contando con el apoyo de la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis (ASENDHI), con el objetivo de dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad.

Ignacio Luque, de 49 años, ha terminado en Huesca este viaje solidario en bicicleta que le ha llevado cuatro meses y en el que ha recorrido varios puntos de España y Portugal. "Que una persona como yo, con hidrosadenitis supurativa, haya realizado este viaje es un doble desafío, por un lado, por la distancia recorrida y porque montar en bicicleta suele ser uno de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que se producen en la zona inguinal. De hecho, he tenido que parar un par de días en León porque la hidrosadenitis me estaba afectando más que en el resto de etapas; esto unido a las últimas etapas en las Bardenas Reales y los Monegros, así como las olas de calor, ha sido todo un desafío", ha afirmado.

La hidrosadenitis supurativa es una enfermedad dermatológica que afecta al 1 por ciento de la población y que se presenta a través de lesiones profundas e inflamadas en áreas del cuerpo como las axilas o los genitales, o la zona inframamaria en el caso de las mujeres. Es una enfermedad crónica, progresiva e invalidante, que tiene un profundo impacto tanto físico como emocional en los pacientes.

"En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un primer episodio leve. Desde entonces me han realizado cuatro cirugías debido a brotes cada vez más severos. En lugar de rendirme, llevo peleando y conviviendo más de 15 años con la HS y en ningún momento me he planteado abandonar" explica Ignacio Luque.

"Esta vez he decidido colaborar con ASENDHI, la asociación que acoge a los enfermos de HS como yo, para visibilizar su labor, reivindicar sus objetivos y dar a conocer una enfermedad considerada como la enfermedad dermatológica que peor calidad de vida ofrece. A pesar del deterioro físico y anímico que supone padecerla, mantengo viva la ilusión en el viaje como forma de vida desde hace 12 años, caminando más de 20.000 kilómetros y pedaleando más de 10.000 en el último año", ha añadido.