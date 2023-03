Identifican los tres cadáveres recuperados del desprendimiento de Súria como jóvenes de unos 30 años de edad

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este jueves que los equipos de rescate han podido recuperar e identificar los cuerpos de los tres geólogos muertos tras quedar atrapados por un desprendimiento en una mina de Súria y ha detallado que se trata de jóvenes de unos 30 años de edad.

En declaraciones a los periodistas en Súria, Aragonès ha confirmado la muerte de los tres geólogos y ha trasladado el pésame del Govern a las familias de las víctimas, a sus compañeros y a la empresa minera y su entorno, al tiempo que ha agradecido la labor de los equipos de emergencia que han participado en las labores para estabilizar la galería y poder recuperar los cuerpos.

Una vez identificados los cadáveres, Aragonès ha indicado que se abrirá una investigación judicial para aclarar las causas de este "trágico accidente", con la colaboración de los Mossos d'Esquadra y el apoyo técnico de la Subdirección General de Minas de la Generalitat.

Audio





Un minero que sufrió el anterior derrumbe, en Mediodía COPE



En Mediodía COPE hemos escuchado un testimonio esclarecedor por dos motivos, porque ya vivió el anterior accidente que sufrió esta misma mina en 2013 y por la experiencia de Juan Antonio González, en el rescate de compañeros al formar parte de la unidad de salvamento de la propia mina.

Juan Antonio lleva 6 años jubilado, pero trabajó en la mina de potasa de Súria casi tres décadas. "Se me hace muy complicado porque aunque llevo seis años jubilado, lo he sufrido, he tenido que sacar a compañeros y el accidente de 2013 también fue trágico y justamente ayer estuve hablando con un compañero y amigo de la UGT en las minas y hablamos de la situación de la mina y le decía tocaremos madera en estos seis años no hemos tenido ningún accidente y te encuentras esta mañana con la noticia. Allí tengo trabajando cuñados, sobrinos, amigos, es muy triste", le cuenta a Pilar García Muñiz mientras se le va rompiendo la voz.