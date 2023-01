La idea de un toledano para que 500 personas visiten a niños hospitalizados en Navidad: "Fue impresionante"

A veces una llamada nos cambia la vida. En este caso, el teléfono no transformó a ninguno de los interlocutores, sino a cientos de personas que nada tenían que ver con ellos. Rubén, un motero de Alcorcón, se puso en contacto con su colega Ángel Callito, también apasionado de las dos ruedas. Ángel es del municipio toledano de Consuegra. Le propuso hacer una papanoelada, que es una concentración motera en la que los participantes se disfrazan de Santa Claus y llevan regalos a los más pequeños. Quedaba apenas un mes y medio para Navidad, pero Ángel decidió ir con todo.

Al iniciar todo el proceso, fue cuando Ángel se dio cuenta de que lo que estaba organizando no se parecía en nada a lo que había hecho hasta entonces: "Me da miedo porque es algo ya más grande que lo habitual, no es una concentración motera normal". Y es que no se propusieron formar un pequeño grupo para cumplir con ese objetivo inicial, sino que quisieron "hacer algo más grande, que papanoeladas hay muchas". La diferencia fue el número de itinerarios que planearon, "ocho rutas recorriendo toda la provincia", explica Ángel.

Una concentración para alegrar a los niños

Para entender la envergadura de este evento, explica el organizador que pasaron de "una concentración motera en Consuegra con 200 motos"a realizar "algo tan grande". En total, acudieron 587 motos a las que hay que sumar los acompañantes. Al final, calcula que "es posible que fueran miles de regalos". De hecho, llegaron a ocupar "dos furgonetas hasta arriba de regalos".

Todo ello lo llevaron a los niños enfermos que se encontraban en dos hospitales de Toledo: "El Hospital Nacional de Parapléjicos y el Universitario de Toledo", explica Ángel. Llegaron en dos grupos, al principio "una pequeña comitiva se fue la Hospital de Parapléjicos y luego fuimos todos, todas las rutas allí unidas, que fue impresionante, al Hospital Universitario".





Los niños que estaban ingresados se encontraban enfermos y visitarlos no era una tarea fácil. Por supuesto, los moteros eran conscientes de ello: "No queríamos trastocar su estancia allí, simplemente darles el regalo y si podían vernos por las ventanas, nosotros contentos", comenta Ángel. "El hospital, viendo tantas motos y 'papás noeles' dijeron podéis pasar cuatro personas con mascarillas y con mucho cuidado y solo las habitaciones que nosotros digamos", rememora el organizador.

De todo ello, Ángel se queda "con una de las niñas, llorando cuando le dieron un peluche, un simple peluche". "Fue impresionante", apunta. Y reconoce que "la sensación ha sido tan impresionante que nos vemos obligados a repetir el año que viene".

Aunque sabe que hay "otros clubs que hacen otras papanoeladas más pequeñas", para La Burra de Sancho, la asociación de Ángel, fue "la primera vez" que organizaba algo de ese tamaño. De hecho, las más de 500 motos que acudieron, según Ángel, los convirtieron en "la cuarta papanoelada de todo el país, detrás de Vigo, Barcelona y Madrid". La felicidad de los niños hospitalizados en Toledo viene subida en moto estas Navidades.