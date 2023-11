La huelga general del sindicato de Vox: qué es Solidaridad, quién la apoya y por qué quiere "parar a España"

Vox, a través de su sindicato Solidaridad, convocó una huelga general para este 24 de noviembre. En un principio, presentó errores que pusieron trabas a la hora de llevarla a cabo. Se subsanaron y convocaron para el viernes a todos los españoles que quisieran protestar contra la ley de amnistía, su razón de ser. Tras hablar con numerosas asociaciones de la sociedad civil, organizaciones agrarias y sindicatos minoritarios, el secretario general, Rodrigo Alonso, confesaba que los apoyos que tienen "por miedo a la represión o a ser señalados, no lo quieren hacer públicamente".

MADRID, 15/11/2023.- El líder de Vox, Santiago Abascal (c-i), junto al resto de diputados del partido abandonan el Congreso de los Diputados durante el primer día del debate de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, este miércoles en Madrid. EFE/ Sergio Pérez





Convocada bajo el lema "frente a la desigualdad y la traición", los trabajadores de España están emplazados hoy por el brazo sindical de Vox. Es la 13ª huelga general desde 1978 y la séptima bajo un gobierno del PSOE, pero los tintes políticos que tiene la diferencian de todas las demás, en las que destacaba el componente laboral. Las dudas sobre su legalidad han estado hasta última hora porque, el decreto de relaciones de trabajo señala en su artículo 11 los casos en los que una huelga es ilegal, entre los que está que "se inicie o se sostenga por motivos políticos".

Qué es Solidaridad

No muchos sabían de su existencia hasta esta huelga. Desde su fundación en septiembre de 2020, Solidaridad está siendo utilizado por Vox como una herramienta para movilizar a sus bases y tratar de ganar espacio entre la clase trabajadora del país, históricamente asociada a partidos de izquierda. Por ahora, no lo ha conseguido. En España hay 250.000 delegados sindicales y solo 250 son de este sindicato. Más allá de su secretario general, el también portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, no se conoce quién integra la dirección del organismo ni el número de afiliados.

Las manifestaciones de las últimas semanas en Ferraz también les han dado visibilidad. En sus estatutos ignoran la existencia de las comunidades autónomas, detallan que se sufraga por sus afiliados y no del trabajo de los trabajadores, nacieron para estar "al servicio de los españoles y no de partidos políticos o de causas ideológicas", y están constituidos "sin ánimo de lucro, como principio regulador que guía sus actuaciones". No es la única plataforma en la que se ha apoyado Vox para estimular a los españoles a protestar y echarse a la calle.

Quién apoya la huelga

Han obtenido el respaldo de Denaes, la fundación afín a Vox; Revuelta, la sección juvenil de Vox, y el propio Vox. El secretario de UGT, Enrique Reguero, lo dejó claro este miércoles al señalar que "las huelgas políticas son ilegales". También desde Comisiones Obreras señalaron que Solidaridad "no tiene capacidad de negociación en España". Desde el Partido Popular se han desmarcado de esa convocatoria. Dejaron claro el apoyo de diferentes sectores que secundarían la huelga difundiendo varios vídeos de trabajadores con el objetivo de animar a más gente a respaldarla.

MADRID (ESPAÑA), 18/11/2023.- Miles de personas acuden a la manifestación convocada este sábado por un centenar de organizaciones de la sociedad civil contra la amnistía; bajo el lema "No en mi nombre: Ni Amnistía, ni Autodeterminación. Por la libertad , la unidad y la igualdad". La iniciativa invita a los ciudadanos a decir "no a la amnistía". Junto a personalidades de diferentes ámbitos, asisten los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal (c). EFE/ Juanjo Martin

Para evitar la ilegalidad, la argumentación que han usado es que los pactos del PSOE con los partidos nacionalistas vascos y catalanes van a tener "una gravísima regresión en los derechos laborales de los trabajadores de España y su división en españoles de primera, segunda o tercera clase en función de su código postal". También consideran que provocará "un expolio fiscal mayor que el actual", aumentará el paro y la inseguridad jurídica será mayor, así como corre riesgo de desaparecer la negociación colectiva a nivel nacional.